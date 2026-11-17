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María Galiana se convirtió en un referente de la televisión española gracias a un personaje que llegó a formar parte del imaginario colectivo. Su interpretación y su historia personal trazan un recorrido singular desde las aulas de Sevilla hasta los estudios de rodaje, y en el camino creó lazos profesionales que duraron décadas.

De la Sevilla de posguerra a la sala de profesores: formación y vocación

Nacida en Sevilla en 1935, María Galiana creció en una familia andaluza con fuerte arraigo cultural. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Historia del Arte. Esa formación marcó su amor por el patrimonio y la enseñanza.

Una carrera dedicada a la docencia

Durante casi cuarenta años trabajó como profesora de secundaria. Fue catedrática de Historia e Historia del Arte en institutos sevillanos como el IES Ciudad Jardín y el IES Ramón Carande. Sus alumnos la recuerdan por su rigor y su entrega.

Durante casi cuarenta años ejerció como profesora de secundaria en Sevilla.

Teatro y primeros pasos en la pantalla

Paralelamente al aula, participó en compañías teatrales en Andalucía. En los años ochenta comenzó a aparecer en cine y televisión con pequeños papeles.

Colaboró con directores como José Luis Borau y Manuel Gutiérrez Aragón.

Compaginó la interpretación con su trabajo en el instituto.

El salto al reconocimiento: Solas y el Goya que cambió su vida

El papel que la catapultó llegó con la película Solas, dirigida por Benito Zambrano en 1999. Su interpretación emocionó a la crítica y al público.

Recibió el Goya a la mejor actriz de reparto en 2000.

en 2000. Tenía 64 años cuando obtuvo el galardón.

Ese premio abrió nuevas puertas y le permitió dedicarse más intensamente a la interpretación tras su jubilación docente.

Herminia en Cuéntame: el personaje que la convirtió en «la abuela de España«

En 2001 se incorporó a Cuéntame cómo pasó. Interpretó a Herminia, la abuela de los Alcántara. Lo que era un papel más se transformó en un símbolo televisivo.

Nunca abandonó las tablas pese a su fama televisiva.

Participó durante 22 temporadas.

El personaje recorrió décadas clave del siglo XX en España.

Galiana dotó a Herminia de una sabiduría serena y una ternura sin artificios. Ese tono conectó con varias generaciones y contribuyó a que la serie se consolidara como una de las más longevas de la ficción española.

Teatro, premios y reconocimientos fuera de la pantalla

Aunque la televisión la hizo popular, nunca abandonó las tablas. Protagonizó montajes como Fugadas y El mago, y participó en recitales de prosa y verso.

Medalla de Andalucía (2000).

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2004).

Su trayectoria escénica mostró una versatilidad que superó el estereotipo del registro maternal.

Una relación profesional y afectiva con Ricardo Gómez

En Cuéntame coincidió con jóvenes actores que crecieron junto a ella. Entre ellos, Ricardo Gómez, que se incorporó a la serie siendo un niño.

Mentora en el plató

María actuó muchas veces como figura protectora y pedagoga. Su experiencia como profesora se trasladó a los descansos de rodaje: orientaba, contaba historias y acompañaba los ensayos.

Trató a los niños del reparto con respeto. No los infantilizó, pero sí les transmitió disciplina y cariño.

Adiós, regreso y despedida televisiva

Ricardo dejó la serie en la temporada 19 para buscar nuevos retos profesionales. María apoyó esa decisión y celebró que el actor necesitara volar.

Su vuelta para el episodio final de la última temporada buscó cerrar arcos dramáticos junto a Herminia. Ese reencuentro en pantalla fue emotivo y reflejó el afecto cultivado durante más de dos décadas.

Influencia y legado en compañeros y público

Fuera de platós, la relación entre ambos continuó siendo sólida. María fue fuente de inspiración para muchos colegas y espectadores.