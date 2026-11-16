© Gemini Live: disponible en Apple CarPlay con soporte en español

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Gemini Live llega a Apple CarPlay: desde el 11 de noviembre puedes hablar con la IA de Google al volante y pedirle que resuma correos, repase tu agenda o prepare una reunión sin tocar el iPhone.

Google ha activado la integración de Gemini Live en Apple CarPlay en un despliegue global y escalonado que arrancó el 11 de noviembre e incluye España, según la cobertura inicial y la nota del medio técnico que lo adelantó.

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La función se ofrece a través de la app independiente de Gemini para iPhone: tras actualizar la app y conceder permiso al micrófono, en la pantalla de CarPlay aparecerá un icono de Gemini que permite iniciar o retomar conversaciones por voz que se sincronizan con el historial del iPhone.

Gemini Live está diseñada como un «compañero de conversación»: la integración permite mantener intercambios encadenados —por ejemplo, pedir un resumen del correo y luego repasar la agenda— sin que el conductor tenga que mirar la pantalla.

Cómo se activa y qué límites tiene

Para activar Gemini en CarPlay hace falta actualizar la app de Gemini en iPhone, permitir el acceso al micrófono y tocar el icono de Gemini en la interfaz del coche; Google advierte que el despliegue es progresivo, por lo que el icono puede tardar en aparecer en algunos terminales.

La integración mantiene el mismo historial de conversaciones que la app en el teléfono, de modo que al aparcar puedes seguir la conversación en el iPhone exactamente donde la dejaste, según el informe consultado.

Por qué importa y qué viene después

La llegada de Gemini Live a CarPlay amplía el uso del asistente más allá de tareas rápidas —poner música o indicar una ruta— hacia conversaciones más largas y productivas durante el trayecto.

Google ya había llevado Gemini Live a Android Auto y a sistemas de coche con Google integrado; con CarPlay la compañía cierra presencia en los principales entornos de infoentretenimiento, en un momento en que Apple trabaja en reforzar Siri con IA en próximas versiones de iOS.

Si quieres ver cómo Google ya usa Gemini en entornos de coche alternativos, consulta nuestra guía sobre Gemini en Android Auto, y para el contexto de asistentes en iPhone consulta el avance de iOS 27.2 y Siri en español.

Sources