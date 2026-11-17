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El club Mercapinturas Almería se coloca como líder de la Liga Andaluza de Clubes – Ideal: el Mercapinturas arrasó en la primera jornada de la Copa de Andalucía base celebrada en Adra el 29 de enero de 2025, con 22 medallas y un dominio claro en todas las categorías.

La actuación del Mercapinturas Almería en Adra quedó recogida por Cadena SER, que informó que «el pasado sábado se disputó en Adra la primera jornada de la copa de Andalucía base» y que el conjunto almeriense obtuvo un total de 22 medallas en las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19.

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El Diario de Almería amplió las cifras: el club presentó 16 volantistas y consiguió 12 oros de 21 posibles y 22 medallas de 56 disputadas, un balance que el artículo calificó como «unos resultados destacados fruto del buen trabajo de cantera».

En Adra se disputaron combates en todas las categorías de base y el Mercapinturas destacó en muestras individuales y de dobles; ejemplos nombrados por las crónicas incluyen a jugadores como Alejandro Guijarro, Rubén Compán y Asier Torres, entre otros, que subieron al podio en sus respectivas pruebas.

Qué supuso el resultado para el club

Las crónicas locales señalan que el resultado en la Copa de Andalucía sirve como impulso para los campeonatos autonómicos y nacionales y para escalar posiciones en el ránking nacional, según Cadena SER.

El club Mercapinturas Almería se coloca como líder de la Liga Andaluza de Clubes – Ideal y estas jornadas de enero fortalecieron esa posición al mostrar la profundidad de su cantera y el rendimiento de sus 16 representantes en la cita andaluza.

Contexto y próximos pasos

Las fuentes recuerdan que la Copa de Andalucía base reunió a más de 80 participantes en Adra y que el éxito del Mercapinturas llega al inicio de la temporada de competiciones, con los próximos objetivos en los campeonatos de Andalucía y España.

Seguimiento del equipo, calendario y resultados oficiales de futuros torneos dependen de las convocatorias de la Federación Andaluza y de la propia delegación provincial de bádminton, que publican listados y acreditaciones para las fases finales.

Sources