Enrique Cerezo: descubre su estrella número 37 en el Paseo de la Fama de Almería

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Enrique Cerezo: descubre su estrella número 37 en el Paseo de la Fama de Almería
© Enrique Cerezo: descubre su estrella número 37 en el Paseo de la Fama de Almería

El productor Enrique Cerezo descubrirá su estrella en el Paseo de la Fama de Almería el viernes 13 de noviembre a las 12:00, en un acto incluido en la programación del XXV Festival de Cine de Almería (FICAL), según la nota de prensa recogida por La Voz de Almería.

El reconocimiento forma parte de la presentación oficial de la edición 2026 del festival, que incluye homenajes a varias figuras del cine y una agenda pública de actos en la ciudad.

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Organizadores del festival han fijado además la gala inaugural del viernes por la noche en el Auditorio, donde Cerezo recibirá su galardón durante el acto programado para las 20:30 horas, según la misma cobertura.

Close editorial shot of an empty outdoor stage with a single microphone stand and rows of unbranded folding chairs, staff setting up in the background; no faces visible

El Paseo de la Fama de Almería ha estrenado en años recientes varias placas y estrellas vinculadas a los homenajes del festival; la jornada del viernes combina el descubrimiento de estrellas con proyecciones y ceremonias en diferentes puntos de la ciudad.

La programación completa y los horarios concretos de las distintas actividades aparecen en la información distribuida por la organización del festival y reproducida por la prensa local.

Sources

  • Google News / La Voz de Almería (feed) — anuncia que Enrique Cerezo descubrirá su estrella en el Paseo de la Fama el viernes 13 de noviembre a las 12:00 y recoge detalles de FICAL 2026.
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