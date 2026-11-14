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Miguel Herrán celebra un nuevo rodaje en Málaga y elogia Almería como «la gran desconocida» al presentar ‘El confidente’, según Europa Press; el actor vinculó la nueva producción a su presencia en la región.

En la nota difundida por Europa Press se recoge que Herrán participó en la presentación de ‘El confidente’ y aprovechó para mostrar su entusiasmo por volver a rodar en Málaga, donde arranca este nuevo proyecto.

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El texto también cita a Herrán describiendo Almería como «la gran desconocida» por sus paisajes y potencial para el cine, y pone en contexto su intervención como parte de la promoción de la película.

La pieza señala que, además de celebrar el comienzo del rodaje en Málaga, Herrán destacó la diversidad de localizaciones en Andalucía y valoró el interés creciente de equipos españoles por rodar fuera de los grandes centros.

Paz Vega: inicia el rodaje y otras producciones recientes en la provincia muestran, según la nota, que Almería está ganando visibilidad entre los cineastas.

Qué dijo Herrán y qué sigue para ‘El confidente’

Europa Press recoge la presentación oficial de ‘El confidente’ como el marco en el que Herrán hizo sus comentarios sobre Málaga y Almería; la agencia sitúa la comparecencia en los actos promocionales de la película.

La noticia no detalla fechas de rodaje concretas más allá de la referencia al arranque en Málaga ni horarios, pero subraya que el actor aprovechó la promoción para ensalzar localizaciones andaluzas.

El interés por la zona se está reforzando con otras iniciativas y eventos, como la promoción turística de la provincia en el extranjero, que en octubre llevó la oferta de Almería a agencias en Oporto y Lisboa.

El reconocimiento público de figuras como Herrán, añade la nota, contribuye a poner el foco mediático sobre localizaciones menos explotadas y puede impulsar futuras producciones en la provincia.

Sources