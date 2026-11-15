Mostrar resumen Ocultar resumen
La alcaldesa resaltó «I Love Chollo» como escaparate del comercio local de Almería en la presentación de la décima edición, según la cabecera citada en el ORIGINAL_KEYWORD y en la cobertura local.
Durante la visita institucional, la regidora subrayó que la iniciativa sirve para poner en valor los comercios del centro y atraer compradores al Paseo de Almería, detalló la nota incluida en el ORIGINAL_KEYWORD.
Te puede interesar
Familia Real: Princesa Leonor e Infanta Sofía podrán votar por primera vez en el 29-N
I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería
- Enrique Cerezo: descubre su estrella número 37 en el Paseo de la Fama de Almería
- Aldi: abre su cuarto supermercado en Murcia, en Puente Tocinos
La cita comercial ocupará el Paseo de Almería y las calles Méndez Núñez y Reyes Católicos con carpas y puestos: la organización anunció un horario de 9:00 a 20:30 horas y la instalación de cerca de 24 carpas para comercios locales, según la crónica local.
El programa incluye actividades familiares y animación infantil desde las 11:00 horas, además de música en directo y ofertas en ropa y complementos para acercar al público a los comercios del centro, indica la fuente local.
La celebración repite un formato que se ha desarrollado en ediciones anteriores con el objetivo de dinamizar el comercio local y las calles del centro, y la organización recomendó comprobar horarios y ubicación exacta en los canales oficiales antes de asistir.
Qué ofrece y cómo afecta al comercio local
La edición programada agrupó a alrededor de 25 comercios participantes que montan puestos y promociones puntuales, según la nota anunciadora consultada, con ventas y visibilidad para tiendas del centro.
El evento es promovido por Pasarela y cuenta con apoyo institucional en la presentación, que busca «dinamizar las calles del centro» y favorecer la actividad comercial en un fin de semana de oferta especial, según la cobertura local y el comunicado de la organización.
Sources
- Google News (Andalucía Información) — proporcionó la referencia a la intervención de la alcaldesa y la caracterización del evento.
- TeleAlmería Noticias — detalló ubicaciones, horario (9:00–20:30), calles implicadas y actividades infantiles previstas.
ALDI: abrirá 7 nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid en 2026
Mercadona: abre el lunes 16 de noviembre en Aranda su nuevo modelo de supermercado