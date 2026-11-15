© I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería

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La alcaldesa resaltó «I Love Chollo» como escaparate del comercio local de Almería en la presentación de la décima edición, según la cabecera citada en el ORIGINAL_KEYWORD y en la cobertura local.

Durante la visita institucional, la regidora subrayó que la iniciativa sirve para poner en valor los comercios del centro y atraer compradores al Paseo de Almería, detalló la nota incluida en el ORIGINAL_KEYWORD.

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La cita comercial ocupará el Paseo de Almería y las calles Méndez Núñez y Reyes Católicos con carpas y puestos: la organización anunció un horario de 9:00 a 20:30 horas y la instalación de cerca de 24 carpas para comercios locales, según la crónica local.

El programa incluye actividades familiares y animación infantil desde las 11:00 horas, además de música en directo y ofertas en ropa y complementos para acercar al público a los comercios del centro, indica la fuente local.

La celebración repite un formato que se ha desarrollado en ediciones anteriores con el objetivo de dinamizar el comercio local y las calles del centro, y la organización recomendó comprobar horarios y ubicación exacta en los canales oficiales antes de asistir.

Qué ofrece y cómo afecta al comercio local

La edición programada agrupó a alrededor de 25 comercios participantes que montan puestos y promociones puntuales, según la nota anunciadora consultada, con ventas y visibilidad para tiendas del centro.

El evento es promovido por Pasarela y cuenta con apoyo institucional en la presentación, que busca «dinamizar las calles del centro» y favorecer la actividad comercial en un fin de semana de oferta especial, según la cobertura local y el comunicado de la organización.

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