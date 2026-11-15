I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería

Duración de lectura : 2 minutos
I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería
© I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería
Mostrar resumen Ocultar resumen

La alcaldesa resaltó «I Love Chollo» como escaparate del comercio local de Almería en la presentación de la décima edición, según la cabecera citada en el ORIGINAL_KEYWORD y en la cobertura local.

Durante la visita institucional, la regidora subrayó que la iniciativa sirve para poner en valor los comercios del centro y atraer compradores al Paseo de Almería, detalló la nota incluida en el ORIGINAL_KEYWORD.

Te puede interesar

Familia Real: Princesa Leonor e Infanta Sofía podrán votar por primera vez en el 29-N
I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería

La cita comercial ocupará el Paseo de Almería y las calles Méndez Núñez y Reyes Católicos con carpas y puestos: la organización anunció un horario de 9:00 a 20:30 horas y la instalación de cerca de 24 carpas para comercios locales, según la crónica local.

Wide scene of anonymous outdoor market stalls on a central city promenade with fabric canopies, shoppers as blurred silhouettes, children's activity area visible in the background

El programa incluye actividades familiares y animación infantil desde las 11:00 horas, además de música en directo y ofertas en ropa y complementos para acercar al público a los comercios del centro, indica la fuente local.

La celebración repite un formato que se ha desarrollado en ediciones anteriores con el objetivo de dinamizar el comercio local y las calles del centro, y la organización recomendó comprobar horarios y ubicación exacta en los canales oficiales antes de asistir.

Anonymous family area with small activity tents and children’s workshops, blurred parents watching, generic urban street in background

Qué ofrece y cómo afecta al comercio local

La edición programada agrupó a alrededor de 25 comercios participantes que montan puestos y promociones puntuales, según la nota anunciadora consultada, con ventas y visibilidad para tiendas del centro.

El evento es promovido por Pasarela y cuenta con apoyo institucional en la presentación, que busca «dinamizar las calles del centro» y favorecer la actividad comercial en un fin de semana de oferta especial, según la cobertura local y el comunicado de la organización.

Sources

ALDI: abrirá 7 nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid en 2026
Mercadona: abre el lunes 16 de noviembre en Aranda su nuevo modelo de supermercado

Da tu opinión

Sé el primero en valorar esta entrada
o deja una reseña detallada

Noticias de Almería y provincia es un medio independiente. Apóyanos añadiéndonos a tus favoritos de Google News:

Síguenos en Google News

Publicar un comentario

Usted está aquí : Pagina de inicio » Sucesos » I Love Chollo: la alcaldesa lo presenta como escaparate del comercio local de Almería
Publicar un comentario