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Santiago Abascal ha anunciado que esta noche se reunirá en persona con el presidente argentino Javier Milei tras participar en un mitin en Cuenca. La cita llega con Milei de vuelta en España por la XXX Cumbre Iberoamericana.

La confirmación y el tono del encuentro

En una entrevista en Onda Cero, Abascal confirmó el encuentro y lo describió con ironía. Quiso dejar claro que la reunión será cara a cara, y no por videollamada.

La confirmación llegó en una entrevista en Onda Cero.

El líder de Vox hizo una referencia satírica a la comparación con una escena cinematográfica para subrayar que la próxima reunión será presencial y visible.

Con quién se verá Abascal esta semana

Javier Milei: encuentro previsto tras el mitin en Cuenca.

encuentro previsto tras el mitin en Cuenca. José Manuel Restrepo: vicepresidente de Colombia, con quien también mantendrá conversaciones.

vicepresidente de Colombia, con quien también mantendrá conversaciones. Abelardo de la Espriella: presidente colombiano mencionado por Abascal como interlocutor.

presidente colombiano mencionado por Abascal como interlocutor. José Antonio Kast: presidente de Chile; Abascal contó que almorzó con él recientemente.

Por qué importa la presencia de Milei en España

Milei llega para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Su agenda suscita interés entre partidos y medios.

La XXX Cumbre Iberoamericana, escenario de reuniones bilaterales.

Las reuniones bilaterales en el margen de la cumbre suelen aprovecharse para afianzar alianzas y lanzar mensajes políticos.

Implicaciones políticas y simbólicas

Refuerza la visibilidad internacional de Vox tras su acto en Cuenca.

Abre canales de comunicación con líderes de derecha en Iberoamérica.

Genera atención mediática por la presencia de figuras controvertidas.

Cómo se desarrollará la agenda en las próximas horas

Abascal asistió al mitin en Cuenca y, según dijo, aprovechará la noche para los encuentros bilaterales. La dinámica será rápida y con mensajes públicos.

Fuentes cercanas indican que las charlas combinan temas ideológicos y cuestiones de cooperación entre partidos.