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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó con dureza contra la forma en que se produjo la salida del ministro de Transportes, Óscar Puente, y situó el episodio en el foco político y mediático. En una entrevista televisiva defendió que la dimisión fue más un espectáculo que una decisión de responsabilidad, y vinculó la actuación del Gobierno con la pérdida de confianza en las infraestructuras y en la gestión pública.

Reproche público sobre la dimisión de Óscar Puente

Feijóo calificó la marcha del exministro como un “teatrillo” programado para la máxima audiencia. Afirmó que el abandono no tuvo la dignidad que se espera en cargos públicos.

Cuestionó que la renuncia llegara tras meses de percepción pública negativa.

Dijo que durante semanas hubo información contradictoria sobre el caso y que eso minó la credibilidad.

Puso en duda la versión oficial sobre el aviso de la dimisión al presidente del Gobierno.

Para el dirigente popular, aplicar un criterio de «dignidad política» debería implicar responsabilidades más amplias dentro del Ejecutivo.

Acusaciones sobre transparencia y manejo del incidente

Feijóo criticó la carpeta y la gestión de la información alrededor de la dimisión.

Mentiras y gestión de la comunicación

Feijóo denunció que el exministro ocultó datos relevantes tras un accidente y que eso erosionó la confianza ciudadana.

Señaló una falta de explicaciones claras durante los diez meses previos.

Criticó la comunicación en los días inmediatamente anteriores a la renuncia.

También ironizó con la teatralidad de la comparecencia y la carpeta que, según él, solo se consultó al final, para anunciar la dimisión.

Impacto en la percepción de las infraestructuras y los trenes

El presidente del PP vinculó la crisis del ministerio con un problema mayor: el descrédito de las infraestructuras españolas.

Feijóo vinculó la crisis ministerial con la pérdida de confianza en el AVE.

Subrayó que la desconfianza se traduce en miedo real entre los viajeros. Según Feijóo, hay un descrédito que afecta especialmente a la alta velocidad.

Alertó sobre el sentimiento de inseguridad al utilizar trenes.

Reclamó la necesidad de recuperar la confianza por razones de servicio público y de imagen del país.

No obstante, aseguró que él mismo usaría la red de alta velocidad para no alimentar la desconfianza.

Propuesta de calendario para los Presupuestos Generales

Feijóo anunció que, en caso de llegar al Gobierno tras el 29 de noviembre, presentará el primer Presupuesto General de su etapa en la primavera de 2027.

Dijo que a finales de ese año también llevaría a cabo el presupuesto de 2028.

Explicó que su objetivo es recuperar la normalidad en la elaboración de cuentas públicas.

Remarcó la importancia de la experiencia y el rigor en la gestión del gasto.

Defendió que solo un partido con experiencia en la confección de presupuestos puede garantizar estabilidad. Rechazó la alternativa de fórmulas populares que definió como un “sanchismo de derechas”.

Posición sobre la huelga general y el clima social

Preguntado por la convocatoria de una huelga general, Feijóo la consideró equivocada en el actual contexto.

Insistió en la necesidad de unidad y evitó sumarse a gestos de protesta comunes.