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El Frente Amplio celebró esta mañana el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y tomó esa victoria como un mensaje directo para la política española. Sus líderes vinculan el retroceso de la extrema derecha internacional con la necesidad de frenar a PP y Vox en la cita electoral del 29 de noviembre.

Cómo interpreta Frente Amplio el resultado en EEUU y su impacto en España

La coalición considera que el resultado en Estados Unidos confirma una tendencia global. Según sus portavoces, la caída del peso electoral de la ultraderecha refuerza la opción progresista en Europa y en Latinoamérica.

El Frente Amplio interpreta el resultado en EEUU como un eco internacional que afecta a España.

Entre los puntos que destacan:

La derrota de candidaturas de signo reaccionario debilita su narrativa internacional.

debilita su narrativa internacional. Señalan una conexión entre victorias progresistas en varios países y la movilización ciudadana.

Plantean que este contexto facilita la defensa de servicios públicos y derechos sociales.

Mensajes de los referentes de Frente Amplio

Ada Colau: movilización contra la extrema derecha

Ada Colau vinculó la victoria demócrata con otros éxitos recientes de la izquierda global. Subrayó que la ciudadanía puede revertir avances autoritarios si se organiza y vota.

Emilio Delegado: ampliar derechos y no replegarse

Emilio Delegado pidió aprovechar el impulso internacional para ampliar libertades en España. Aseguró que no es momento de refugiarse en la defensiva, sino de avanzar en derechos sociales.

Pablo Bustinduy: lectura crítica del fracaso de la extrema derecha

Pablo Bustinduy valoró el golpe electoral recibido por figuras conservadoras fuera de España. Para él, estos reveses demuestran que las propuestas de la ultraderecha pierden músculo cuando se les confronta.

Antonio Maíllo: frenar al fascismo defendiendo a la clase trabajadora

El coordinador federal de Izquierda Unida destacó el tamaño de la derrota en EEUU y la vinculó con un giro hacia liderazgos más orientados a la izquierda.

Qué propone Frente Amplio para el 29-N

La formación plantea un programa centrado en la protección social y la mejora de servicios públicos. Su discurso se articula en torno a medidas concretas destinadas a las familias y los trabajadores.

Las propuestas del Frente Amplio giran en torno a reforzar sanidad y educación públicas.

Reforzar la sanidad y la educación pública .

. Medidas de apoyo directo a las familias trabajadoras.

Políticas laborales que combatan la precariedad.

Protección de derechos civiles frente a discursos autoritarios.

Referencias internacionales que citan

En sus pronunciamientos, los líderes del Frente Amplio aluden a ejemplos recientes en Brasil y otras contiendas donde la izquierda logró triunfos o resistió avances de la derecha. Señalan que esas victorias sirven de ejemplo para las estrategias electorales en España.

También apuntan que el discurso contra las llamadas «tecno-oligarquías» —actores que combinan poder económico y control tecnológico— ha perdido eficacia cuando la sociedad se moviliza por servicios públicos y derechos.