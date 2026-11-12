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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que la corriente política que movió elecciones en Brasil y en Estados Unidos podría replicarse en España. Sus declaraciones, realizadas antes de la reunión de cancilleres previa a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, apuntan a un calendario electoral con mucho en juego y a un debate sobre valores globales.

Albares y la predicción sobre la «ola» política

Para el ministro, las recientes victorias en el extranjero no son hechos aislados. Según su lectura, hay una dinámica regional que favorece a quienes apuestan por la cooperación y el diálogo.

Albares confía en que esa ola llegará a España, y sitúa la próxima cita electoral del 29 de noviembre como el momento decisivo. El ministro presentó la contienda como una elección entre dos formas de entender la política exterior y la convivencia internacional.

Dos modelos en pugna: cooperación frente a ley del más fuerte

En su intervención, Albares dibujó dos escenarios opuestos. Uno defiende el Derecho Internacional, la negociación y la colaboración entre países. El otro, según él, representa un regreso a la fuerza bruta y a la competencia sin reglas.

Albares contrapone cooperación y respeto a normas frente a la lógica del poder.

Modelo A: cooperación, diálogo y respeto a normas internacionales.

Modelo B: predominio de la lógica del poder y la imposición.

El ministro utilizó una imagen gráfica para sintetizar su mensaje: la idea de que “el pez grande se come al pez chico” si triunfa la opción de la fuerza.

Las lecciones de los midterms en EE. UU.

Albares valoró el resultado electoral estadounidense como un golpe político de gran calado. Destacó que los demócratas obtuvieron el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Los midterms en EE. UU. enviaron señales sobre preferencia ciudadana y representación.

Para él, el desenlace fue más contundente de lo esperado por las encuestas. Calificó la victoria como notable por su magnitud y por las señales que envía sobre la preferencia ciudadana en tiempos de incertidumbre.

Impacto y protagonistas

Resultados inesperados por la demoscopia.

Elecciones que revelan apoyo a políticas de cooperación.

Mayor presencia de candidatos hispanos en posiciones clave.

Albares resaltó, además, la relevancia de los candidatos elegidos y sus visiones. Subrayó la importancia de la representación hispana, un dato que, dijo, España observa con simpatía.

Contexto de la Cumbre Iberoamericana y el papel de España

Las declaraciones se produjeron poco antes de la reunión preparatoria de ministros. Ese encuentro reunió a responsables de Exteriores en Madrid con la vista puesta en la cumbre regional.

En ese foro, según Albares, se debatirán asuntos que conectan lo local con lo global: cooperación, desarrollo y seguridad jurídica en las relaciones internacionales.

Qué se juega el electorado español

El ministro intenta enmarcar las elecciones del 29 de noviembre como una elección de valores. No habló solo de nombres o siglas. Habló de principios y de la orientación que deben tener las políticas.

Defensa del multilateralismo y el Derecho Internacional.

Cooperación frente a confrontación entre Estados.

Representación y pluralidad en las instituciones.

La apelación de Albares busca movilizar a quienes prefieren soluciones basadas en reglas y acuerdos. Esa fue la narrativa que expuso en los pasillos de la reunión ministerial.