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Una formación política española ha llevado a la Audiencia Nacional nuevas sospechas sobre la tramitación de solicitudes de nacionalidad en el Consulado de España en Ciudad de México. La denuncia, presentada tras una investigación periodística, apunta a alteraciones en las fechas de entrega de expedientes y pide que se esclarezca si se afectó el censo electoral y si hubo delitos administrativos o penales.

Qué denuncia Iustitia Europa y qué pide investigar

Iustitia Europa formalizó hoy ante la Audiencia Nacional una denuncia por posibles irregularidades en la aplicación de la llamada ley de nietos. El escrito reclama que se investiguen supuestas modificaciones en fechas de presentación de expedientes y solicita identificar a los responsables.

El recurso fue remitido por LexNET y consta con fecha y hora de presentación. La denuncia incorpora como prueba decenas de materiales aportados por un medio que publicó fotografías y comunicaciones internas.

Pruebas aportadas y la investigación periodística

La demanda se apoya en una serie de publicaciones que, según el denunciante, muestran manipulación documental. Entre los materiales figuran imágenes de formularios con correcciones realizadas con corrector blanco y nuevas fechas consignadas.

Ejemplo de formularios con correcciones y fechas alteradas incorporado en la denuncia.

Documentos y testimonios incluidos

Fotografías de formularios con la fecha cubierta y reemplazada por el 22 de octubre de 2025.

Registros de citas y comunicaciones internas del consulado.

Testimonios de empleados que mencionan instrucciones para modificar fechas.

Fuentes consultadas por el medio sostienen que, cuando se remitían expedientes a otras oficinas consulares, a veces se añadían anexos fechados el 22 de octubre para homologar la documentación.

Personas que la denuncia quiere que declaren

El escrito solicita la toma de declaración de varios responsables consulares y diplomáticos. Entre ellos se nombra a la cónsul adjunta del periodo investigado, a quien se atribuyen las supuestas instrucciones de alterar fechas.

El escrito solicita declarar a varios responsables consulares y diplomáticos.

María Prada, cónsul adjunta durante el periodo en cuestión.

El cónsul general y responsables del Registro Civil Consular.

Funcionarios que participaron en la tramitación de los expedientes.

El entonces embajador en México, Juan Duarte, por su supuesta implicación en casos concretos.

Entre los expedientes mencionados destaca el de Felipe Salvador Ruiz de Velasco, un solicitante cuya historia generó especial atención en las informaciones previas.

Solicitudes formales de documentación y alcance de la revisión

Iustitia Europa exige el acceso a expedientes tramitados entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2025. La petición abarca tanto las carpetas físicas como los registros electrónicos vinculados a las solicitudes.

Requerir al Ministerio de Asuntos Exteriores los expedientes íntegros. Solicitar al Consulado de México todos los registros de citas y comunicaciones internas. Exigir a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública la documentación original.

El objetivo es contrastar las fechas anotadas en los formularios con las actuaciones administrativas reales. La normativa vigente permitía acudir a una cita después del 22 de octubre de 2025 si se había solicitado dentro del plazo y se acreditaba con justificante electrónico.

Casos concretos que figuran en la denuncia

La denuncia incorpora expedientes de personas públicas cuya tramitación ha sido objeto de escrutinio informativo. Se pide incluir la documentación completa para comprobar el cumplimiento de la ley.

Felipe Salvador Ruiz de Velasco.

Nancy de la Sierra Arámburo, exsenadora mexicana.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, la denuncia solicita que el juez requiera al medio que publicó las investigaciones toda la documentación, comunicaciones y fotografías relacionadas. Se pide respetar el secreto profesional y la protección de fuentes, pero se reclama acceso a los archivos originales para su cotejo.

Delitos que se investigan y diligencias propuestas

El escrito denuncia posibles delitos contra la administración pública y la integridad documental. Entre los supuestos ilícitos se incluyen la falsedad en documento público, la prevaricación administrativa y la infidelidad en la custodia de documentos.

Solicitar declaraciones de personas vinculadas a la tramitación.

Examinar los registros electrónicos y correos de citación.

Comparar documentos originales con las fotografías publicadas.

La maniobra de incorporar nuevas fechas en anexos habría tenido como propósito que no quedara constancia visible de correcciones anteriores. La investigación penal pretende aclarar si se trató de una práctica aislada o de un patrón sistemático.

Implicaciones administrativas y electorales que plantea la denuncia

Más allá de las posibles responsabilidades penales, la denuncia explora si las irregularidades pudieron afectar procesos administrativos y el padrón de electores. Iustitia Europa reclama que se averigüe el alcance real de las alteraciones.

La revisión pedida incluye: