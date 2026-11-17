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Ampliación | Mercadona inaugura en Figueres un supermercado con su nuevo modelo Tienda 9 – Demócrata. La cadena abre un establecimiento en el núcleo de Vilatenim (Figueres) que, según la nota publicada, supondrá una inversión de cerca de 8 millones de euros y creará 74 puestos de trabajo.

Mercadona ha abierto la nueva Tienda 9 en Vilatenim el 16 de noviembre, en línea con su despliegue del formato Tienda 9 diseñado para dar más espacio a frescos y comida preparada, según el comunicado replicado en los agregadores de noticias.

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El nuevo supermercado de Figueres se anuncia como un establecimiento con mayor superficie dedicada a productos frescos y con tecnologías para optimizar la operativa. La información consultada destaca que la apertura forma parte de la implantación del nuevo formato que Mercadona viene desplegando este año.

La inauguración refuerza la presencia de Mercadona en la provincia de Girona y llega tras meses de obras en la parcela de Vilatenim, donde la compañía ya había anunciado la fecha de apertura y detalles del proyecto.

Qué cambia el modelo Tienda 9

El concepto Tienda 9 prioriza secciones de frescos, platos preparados y una experiencia de compra distinta a las tiendas convencionales, según las notas sobre el proyecto. La compañía ya anunció una inversión masiva en 2026 para adaptar su red a este formato.

La apertura en Figueres implica, además, contratación local: las 74 plazas vinculadas al centro aumentan la oferta de empleo en el municipio y se suman a los procesos de selección que Mercadona mantiene abiertos en otras provincias.

Si busca información sobre vacantes relacionadas con la cadena puede consultar las ofertas de empleo publicadas en el portal del grupo editorial.

La noticia se inserta en un plan más amplio de la empresa: en marzo Mercadona declaró un programa de inversiones para implantar su nuevo modelo de tienda en varias ubicaciones durante 2026 y años siguientes.

Para localizar productos y cambios de surtido en otros mercados, el lector puede ver ejemplos prácticos como la cobertura de productos Hacendado en el extranjero en la información disponible en el sitio editorial.

Sources