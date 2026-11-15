© Lidl: nuevo supermercado de 6.000 metros cuadrados según ADSLZone

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Lidl confirma su estrategia para superar a Mercadona con un nuevo supermercado de 6.000 metros cuadrados, según ADSLZone; el artículo vinculado en Google News señala la superficie como eje del proyecto.

ADSLZone publica que Lidl prepara un supermercado de 6.000 m² pensado para competir directamente con Mercadona, y presenta la apertura como parte de una estrategia mayor de la cadena alemana.

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El interés por tiendas de gran formato encaja con informaciones anteriores sobre la búsqueda de parcelas amplias: otros reportes ligados a la expansión de Lidl mencionan que la compañía busca solares para locales que van desde 4.000 hasta 9.000 metros cuadrados.

El movimiento llega en un momento de actividad en el sector: Mercadona sigue abriendo nuevas tiendas y cadenas competidoras como ALDI también anuncian aperturas masivas, lo que sitúa la maniobra de Lidl en un contexto de presión competitiva.

Fuentes sectoriales citadas por los medios describen el nuevo formato como un supermercado de gran superficie que permitiría mayor oferta de secciones y mayor capacidad logística en el punto de venta.

En este reportaje relacionamos la información de ADSLZone con otros desarrollos del mercado: la competencia entre cadenas se traduce en aperturas, remodelaciones y operaciones inmobiliarias que buscan captar tráfico local y optimizar costes.

La nota continúa explicando que la apertura de grandes superficies es parte de la hoja de ruta de Lidl para ganar cuota frente a rivales tradicionales.

Sources