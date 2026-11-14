Mercadona: abre el lunes 16 de noviembre en Aranda su nuevo modelo de supermercado

Mercadona estrenará en Aranda de Duero su nuevo modelo de supermercado el lunes 16 de noviembre, según la información publicada en la noticia original sobre la apertura y la inversión de la compañía.
La apertura está localizada en Aranda y la noticia señala que Mercadona ha destinado 5,8 millones de euros a la obra del nuevo establecimiento, que forma parte del despliegue del nuevo formato de tienda que la cadena está implantando.
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El nuevo supermercado ofrecerá más espacio para los productos frescos y mejoras en el diseño comercial vinculadas al modelo que la empresa presentó en marzo de 2026, una transformación que la cadena prevé extender a decenas de tiendas.
La compañía ha avanzado que la apertura en Aranda se producirá el lunes 16 de noviembre; fuentes locales recogen además cifras de plantilla y superficie comercial vinculadas a la inauguración.
Este modelo forma parte de un plan más amplio de Mercadona para renovar su red: en marzo de 2026 la empresa anunció que el nuevo formato llegaría a 59 establecimientos ese año y que busca aplicarlo progresivamente al resto de tiendas.
Para los consumidores de la zona, la apertura implica una alternativa con un mayor surtido de frescos y se espera actividad en el polígono y en el comercio local durante la primera semana de operación.
Sources
- Google News / Diario de la Ribera — nota original que informa de la apertura en Aranda el lunes 16 de noviembre y de la inversión de 5,8 millones de euros.
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