Mercadona: abre el lunes 16 de noviembre en Aranda su nuevo modelo de supermercado

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Mercadona estrenará en Aranda de Duero su nuevo modelo de supermercado el lunes 16 de noviembre, según la información publicada en la noticia original sobre la apertura y la inversión de la compañía.

La apertura está localizada en Aranda y la noticia señala que Mercadona ha destinado 5,8 millones de euros a la obra del nuevo establecimiento, que forma parte del despliegue del nuevo formato de tienda que la cadena está implantando.

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El nuevo supermercado ofrecerá más espacio para los productos frescos y mejoras en el diseño comercial vinculadas al modelo que la empresa presentó en marzo de 2026, una transformación que la cadena prevé extender a decenas de tiendas.

La compañía ha avanzado que la apertura en Aranda se producirá el lunes 16 de noviembre; fuentes locales recogen además cifras de plantilla y superficie comercial vinculadas a la inauguración.

Este modelo forma parte de un plan más amplio de Mercadona para renovar su red: en marzo de 2026 la empresa anunció que el nuevo formato llegaría a 59 establecimientos ese año y que busca aplicarlo progresivamente al resto de tiendas.

Para los consumidores de la zona, la apertura implica una alternativa con un mayor surtido de frescos y se espera actividad en el polígono y en el comercio local durante la primera semana de operación.

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