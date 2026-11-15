© PATRIZIA: compra el edificio del Lidl de La Pobla de Farnals

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La gestora de inversión Patrizia ha comprado el edificio del supermercado Lidl de La Pobla de Farnals, según el titular difundido por Levante-EMV y recogido en el feed de noticias.

La operación incluye el inmueble donde opera la tienda de Lidl en Avenida Aragón de La Pobla de Farnals, y forma parte de una compra mayor según la misma fuente.

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Patrizia, la gestora que adquiere activos en el sector retail, aparece vinculada por la nota a una cartera más amplia de locales arrendados a Lidl en varios países.

En los resultados de búsqueda y el sumario de la noticia se indica que la adquisición forma parte de una cartera de 24 inmuebles de nueva construcción arrendados a Lidl en Francia, Italia y España, operación fechada el 20 de octubre de 2026 en los comunicados y coberturas sobre la compra.

Qué supone la compra para el inmueble local

El edificio comprado por Patrizia alojaba la tienda de Lidl en La Pobla de Farnals, una instalación citada en las coberturas locales sobre la apertura y actividad del supermercado en el municipio.

La inclusión de este activo en la operación global de Patrizia encaja con la estrategia de la gestora de invertir en inmuebles comerciales arrendados a operadores alimentarios, como refleja el titular original.

Sources

Google News / Levante-EMV — titular y resumen que reportan la compra del edificio del Lidl de La Pobla de Farnals por Patrizia.

Enlace relacionados: Lidl: anuncia apertura de una nueva tienda en España y Lidl-Trek: confirmado en la lista de la Itzulia 2026 — contexto sobre la presencia de Lidl en España.