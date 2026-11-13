© Lidl: anuncia apertura de una nueva tienda en España

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Lidl abre mañana una nueva tienda cerca de un Mercadona y contará con una sala de ventas de unos 1.300 metros cuadrados, según el anuncio recogido por ADSLZone.

La cadena anuncia en la nota que la apertura será mañana y que el local tendrá alrededor de 1.300 metros cuadrados de superficie comercial, una superficie habitual en las inauguraciones recientes de Lidl en España.

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ADSLZone añade que, para celebrar la apertura, Lidl ofrecerá desayuno y merienda gratis a todos los clientes que acudan al estreno; la promoción figura como beneficio temporal vinculado al acto de apertura.

La nota no especifica la dirección exacta ni la ciudad, y tampoco publica un comunicado oficial de la compañía con más detalles operativos, por lo que la información sobre horarios y duración de las ofertas debe confirmarse en la tienda o en canales oficiales de Lidl antes de visitar.

Esta fórmula —aperturas con obsequios o pruebas gratuitas— ha aparecido en inauguraciones anteriores de cadenas y busca atraer tráfico el primer día; Lidl ha llevado a cabo inauguraciones de tiendas con superficies por encima de 1.300 metros en ejercicios previos, según la cobertura de sus nuevas aperturas.

Si planeas acudir, comprueba en las redes y en la propia tienda el horario de apertura y las condiciones del desayuno y la merienda gratuitos, ya que la información pública disponible en la nota de ADSLZone es limitada en detalles.

Sources