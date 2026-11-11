Condis: cierra 2025 con 810 millones y mejora resultados un 12%

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Condis: cierra 2025 con 810 millones y mejora resultados un 12%
© Photo : Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons

El supermercado catalán Condis cerró 2025 con una facturación de 810 millones de euros, según información recogida en medios sectoriales y apuntada por la cobertura sobre el grupo.

El cierre del ejercicio sitúa a Condis como una de las cadenas de proximidad relevantes en Cataluña, y las mismas referencias apuntan a una mejora de resultados del entorno del 12% —una cifra que sectores del retail atribuyen a la recuperación del consumo y a la apuesta por frescos y proximidad.

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El supermercado catalán que mejora sus resultados un 12% y compite con Dia y Lidl — Diario AS situaba el foco en ese avance, en un contexto en el que Condis mantiene una red amplia de tiendas y refuerza su oferta local.

Empty neighborhood supermarket aisle with stacked fresh produce and anonymous shoppers in the background

Analistas del sector consultados por publicaciones especializadas han destacado que la subida del beneficio y la estabilización de la facturación responden a la estrategia de proximidad de Condis y a iniciativas en frescos y digitalización de la tienda, según la información disponible en la cobertura.

Condis continúa compitiendo con cadenas como Dia y Lidl en precios y conveniencia, aunque su modelo se apoya más en tiendas de barrio y surtido fresco, una diferencia que las fuentes señalan como clave para retener clientes.

Exterior of a small anonymous neighborhood supermarket at dusk, illuminated sign and shopping trolleys outside

La información pública sobre el grupo en 2025 también apunta a una red estable de establecimientos en Cataluña y Andorra, y a iniciativas comerciales para mejorar la fidelidad del cliente.

Por contexto sectorial, las grandes cadenas han vivido movimientos de cuota y resultados distintos en 2025 y 2026; Condis aparece en la cobertura como un jugador regional que ha logrado mejorar sus márgenes en el último ejercicio, según las notas consultadas.

Si busca detalles sobre aperturas y reformas de supermercados en la región, consulte la nota sobre Mercadona: reabre supermercado y la guía útil sobre horarios y servicios mínimos para los supermercados en la jornada de huelga.

Sources

  • Google News — cabecera agregada que recogía la pieza sobre «El supermercado catalán que mejora sus resultados un 12% y compite con Dia y Lidl» (Diario AS / feed).
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