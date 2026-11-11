Condis: cierra 2025 con 810 millones y mejora resultados un 12%

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El supermercado catalán Condis cerró 2025 con una facturación de 810 millones de euros, según información recogida en medios sectoriales y apuntada por la cobertura sobre el grupo.

El cierre del ejercicio sitúa a Condis como una de las cadenas de proximidad relevantes en Cataluña, y las mismas referencias apuntan a una mejora de resultados del entorno del 12% —una cifra que sectores del retail atribuyen a la recuperación del consumo y a la apuesta por frescos y proximidad.

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El supermercado catalán que mejora sus resultados un 12% y compite con Dia y Lidl — Diario AS situaba el foco en ese avance, en un contexto en el que Condis mantiene una red amplia de tiendas y refuerza su oferta local.

Analistas del sector consultados por publicaciones especializadas han destacado que la subida del beneficio y la estabilización de la facturación responden a la estrategia de proximidad de Condis y a iniciativas en frescos y digitalización de la tienda, según la información disponible en la cobertura.

Condis continúa compitiendo con cadenas como Dia y Lidl en precios y conveniencia, aunque su modelo se apoya más en tiendas de barrio y surtido fresco, una diferencia que las fuentes señalan como clave para retener clientes.

La información pública sobre el grupo en 2025 también apunta a una red estable de establecimientos en Cataluña y Andorra, y a iniciativas comerciales para mejorar la fidelidad del cliente.

Por contexto sectorial, las grandes cadenas han vivido movimientos de cuota y resultados distintos en 2025 y 2026; Condis aparece en la cobertura como un jugador regional que ha logrado mejorar sus márgenes en el último ejercicio, según las notas consultadas.

Si busca detalles sobre aperturas y reformas de supermercados en la región, consulte la nota sobre Mercadona: reabre supermercado y la guía útil sobre horarios y servicios mínimos para los supermercados en la jornada de huelga.

Sources