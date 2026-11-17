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Aldi aterriza en Alcantarilla con una nueva tienda que, según la nota original, suma la 19.ª apertura de la cadena en la Región de Murcia y apuesta por productos de la huerta murciana.

La llegada de Aldi a Alcantarilla forma parte de la expansión regional que la cadena viene desarrollando en los últimos años. El comunicado original menciona que la nueva apertura consolida la presencia de Aldi en la comunidad y subraya el enfoque en la oferta de productos locales de la huerta murciana.

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La nota señala que la tienda de Alcantarilla incorpora referencias de la huerta regional en su surtido, una decisión que enlaza con movimientos previos de la marca para reforzar oferta local y frescos en tiendas recién inauguradas.

La apertura se suma a otras inauguraciones recientes de la cadena en la región y en España; en 2026 Aldi anunció expansión con nuevas aperturas en diversas comunidades. El crecimiento de Aldi en la Región de Murcia ha supuesto un aumento gradual de puntos de venta hasta alcanzar la cifra anunciada en la nota.

Para lectores interesados en la expansión nacional de la cadena, este movimiento regional se produce mientras Aldi comunicaba planes de apertura en otras autonomías y refuerzos de surtido estacional. La noticia local de Alcantarilla encaja con esa estrategia de ampliar la red y ajustar la oferta al producto local.

El nuevo establecimiento es, según la fuente citada, una apuesta por la gastronomía y el producto murciano que puede interesar tanto a consumidores locales como a minoristas y productores de la huerta de la zona.

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