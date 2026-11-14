© ALDI: abrirá 7 nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid en 2026

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ALDI abrirá siete nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid durante 2026, según el plan de expansión regional de la cadena, que forma parte de su objetivo de inaugurar hasta 40 tiendas en España.

La compañía detalla que la campaña en Madrid incluye una apertura prevista el 18 de febrero en el distrito de Hortaleza, en la Carretera de Canillas, 43; ese local tendrá cerca de 1.200 metros cuadrados de sala de ventas y un equipo inicial de 16 profesionales.

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El artículo consultado sitúa la Comunidad de Madrid como uno de los ejes estratégicos del crecimiento de ALDI en España y señala que la red regional ya supera las sesenta tiendas, con una superficie comercial consolidada de más de 70.900 metros cuadrados.

La expansión madrileña se apoya en la logística: la misma fuente afirma que ALDI completó en 2025 la ampliación de su plataforma logística de Pinto, que alcanza cerca de 40.000 metros cuadrados para abastecer las nuevas tiendas.

Entre las medidas de inauguración, la cadena ofrecerá promociones locales y dará protagonismo a sus marcas propias y a productos frescos, según el comunicado recogido por la crónica. El calendario de aperturas en Madrid se suma al objetivo nacional de alrededor de 40 nuevas tiendas en 2026.

La noticia se inserta en un año de contrataciones y ampliación de plantilla: la expansión prevista en 2026 va acompañada de un plan de incorporación de personal para atender los nuevos establecimientos.

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