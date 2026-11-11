© Supermercados: horarios y servicios mínimos para la huelga del 11N

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Consumidor Global explica qué supermercados estarán abiertos durante la huelga general del 11N y qué horarios podrían mantener cadenas como Mercadona, Lidl o Alcampo.

La huelga general convocada para el 11 de noviembre de 2026 se celebra durante 24 horas, y «no supone un cierre automático» de los establecimientos, por lo que la apertura de cada supermercado dependerá de su plantilla, según la cobertura informativa sobre la jornada.

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Las grandes cadenas pueden abrir con normalidad aunque con modificaciones: Mercadona mantiene normalmente un horario aproximado de 09:00 a 21:30, mientras que Lidl y Aldi suelen cerrar entre las 21:00 y las 22:00 según el local, y Carrefour combina formatos (hiper, Market, City) con horarios diferentes, según las notas informativas recogidas por la prensa.

En la práctica, esto significa que algunos supermercados abrirán con su horario habitual y otros reducirán servicios: menos cajas abiertas, atención limitada en fruta y panadería o cierre de locales pequeños si la plantilla secundó la huelga. Los analistas locales han advertido que la situación puede variar incluso entre tiendas de la misma cadena.

Si necesitas comprar durante el 11N, planifica con antelación: compra productos básicos antes de la jornada o consulta el supermercado más cercano, porque la movilidad y el transporte también pueden verse afectados por los paros y movilizaciones anunciadas.

Internamente, Mercadona ha vuelto en campañas recientes a horarios regulares que suelen situarse en torno a las 09:00–21:30, por lo que muchos centros podrían optar por abrir en ese tramo, según la información pública sobre horarios comerciales.

En resumen, la huelga del 11N no impone cierres forzosos: la apertura dependerá de la participación y de las decisiones de cada tienda. Revisa avisos locales y enseñas oficiales antes de desplazarte si buscas cadenas concretas como Mercadona o Lidl.

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