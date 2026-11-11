© Aldi: traslada y amplía su supermercado en La Línea con más de 1.000 m²

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Aldi traslada y amplía su supermercado en La Línea de la Concepción con una sala de ventas de más de 1.000 m², según el anuncio recogido por Revista ARAL y enlazado en Google News.

La noticia, titulada «Aldi traslada y amplía su supermercado en La Línea de la Concepción», indica que la cadena reubica su establecimiento local y aumenta su superficie comercial por encima de los 1.000 metros cuadrados, aunque la nota disponible en el agregador no publica aún la fecha exacta de la reapertura.

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El traslado implica un cambio de emplazamiento dentro de La Línea de la Concepción y, según información de ubicación comercial consultada en fuentes públicas, el supermercado figura en registros con dirección en Carretera Málaga s/n, 11300 La Línea de la Concepción.

La ampliación a más de 1.000 m² encaja con la estrategia de crecimiento de ALDI en España, que en años recientes ha anunciado aperturas y reformas de tiendas de tamaño similar para reforzar su oferta y logística.

En paralelo a esta noticia local, Aldi mantiene iniciativas comerciales y de marca en España; por ejemplo, la cadena sigue ligada a proyectos de patrocinio y salud que incluyen programas de asesoramiento nutricional, según noticias recientes sobre la compañía.

El traslado y la obra pueden afectar la movilidad y los accesos de la zona durante el proceso de adaptación del nuevo local; los comerciantes y el ayuntamiento suelen coordinar desvíos y permisos en movimientos de este tipo.

Qué queda por confirmar

Por ahora no hay en el texto público del agregador datos sobre la fecha de reapertura, el número de empleos vinculados al nuevo local ni el calendario de obras. Revista ARAL difundió el titular y el enlace que recoge este traslado, pero el artículo original completo debe consultarse para detalles operativos.

Seguiremos la información oficial de Aldi y las comunicaciones municipales para confirmar horarios, plantilla y la fecha concreta de reapertura del supermercado en La Línea.

Para contexto local sobre reformas y reaperturas de supermercados puede consultarse cobertura reciente sobre otras cadenas: ALDI: mantiene asesoramiento nutricional al Comité Paralímpico Español y Mercadona: reabre supermercado en Gáldar tras reforma.

Sources