Aldi: abre su cuarto supermercado en Murcia, en Puente Tocinos

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El primer supermercado Aldi de Alcantarilla abre sus puertas – La Verdad y el ORIGINAL_KEYWORD confirman que ALDI abrió su cuarto establecimiento en Murcia en Puente Tocinos, en la calle Mayor número 1.

La apertura del nuevo Aldi en Puente Tocinos se produjo el 30 de septiembre de 2026, según los comunicados y notas de prensa locales que recogen la inauguración.

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El supermercado ocupa más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y, según los datos publicados en los resúmenes informativos, dispone de 104 plazas de aparcamiento y una plantilla inicial aproximada de 13 empleados.

El horario general anunciado para la tienda es de 09:00 a 21:30 de lunes a sábado, con domingos cerrados en la mayoría de los folletos y listados de horarios locales.

La cadena alemana ha convertido esta apertura en la cuarta tienda dentro del municipio de Murcia y fuentes locales señalan que la compañía prevé al menos otra apertura más en la Región antes de acabar el año, según reseñas de medios locales.

La llegada de Aldi a Puente Tocinos siguió a un proyecto de construcción que comenzó en 2025 y que comple-mentó el parque comercial de la pedanía, según las informaciones técnicas publicadas en los seguimientos de obra.

Para los consumidores, la apertura supone más oferta de descuentos en marca propia y folletos periódicos; Aldi ya aparece en listados de folletos activos en Murcia y comunica promociones semanales.

Sources

Google News / La Verdad (RSS) — nota agregada que anuncia la apertura y remite al artículo sobre la primera tienda de Aldi en Alcantarilla y la inauguración en Puente Tocinos.

Internal links:

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