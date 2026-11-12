© I Love Chollo: outlet en el centro de Almería, Paseo de Almería y Méndez Núñez

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‘I Love Chollo’ llenará el centro de Almería con descuentos y actividades familiares en el Paseo de Almería, la calle Méndez Núñez y Reyes Católicos, según la reseña de COPE incluida en el feed de noticias.

La jornada del outlet, anunciada como el gran evento comercial del centro, ocupará principalmente el Paseo de Almería y las calles aledañas con puestos de comercios locales y ofertas de ropa, complementos y otros artículos; el programa previsto se extiende de 9:00 a 20:30 horas.

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COPE y otros resúmenes del suceso detallan que se instalarán carpas en el Paseo de Almería y en las calles Méndez Núñez y Reyes Católicos para el outlet, con paradas de tiendas del centro ofreciendo descuentos y oportunidades de compra para el público local.

En el programa del día hay previstas actividades infantiles: el calendario cita animación para los niños a partir de las 11:00 horas y talleres pensados para familias mientras los comercios exponen sus rebajas en las carpas.

‘I Love Chollo’ se ha celebrado en varias ediciones anteriores en el centro de la ciudad con objetivos parecidos de impulsar el comercio local y atraer a compradores al paseo comercial; esta edición repite calles céntricas y un formato de stand callejero con actividades para toda la familia.

Si vas a asistir, comprueba horarios y ubicación exacta con la organización o en los canales oficiales, ya que las referencias consultadas detallan la programación general y la ubicación céntrica del evento.

Sources