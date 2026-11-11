El 51º Rallye Costa de Almería: se celebrará los días 13 y 14 de noviembre

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

El 51 Rallye Costa de Almería se celebrará los días 13 y 14 de noviembre, según la presentación oficial de la organización, que sitúa la ceremonia de salida en Almería y confirma el regreso de la prueba a las carreteras provinciales.

La organización —el Automóvil Club de Almería— ha detallado que el 51 Rallye Costa de Almería recorrerá 19 municipios y tendrá un trazado de más de 460 kilómetros, con once tramos cronometrados, según la información oficial difundida en la nota de prensa.

Te puede interesar

La prueba será puntuable para los campeonatos de España y de Andalucía y reunirá entre 50 y 70 equipos, añadieron los organizadores en la presentación del cartel oficial de esta edición, que rinde homenaje a figuras locales del automovilismo.

La ceremonia de salida está fijada para la noche del viernes 13 de noviembre, con la llegada prevista el sábado 14 en Almería, donde se localizarán también el parque de trabajo y la zona de asistencia técnica para los equipos.

El 51 Rallye Costa de Almería se refuerza así como una referencia provincial del automovilismo y repite su rol como cierre y escaparate de la temporada en la provincia, según la nota oficial difundida por la organización.

Para quienes quieran seguir la cita, los organizadores han abierto inscripciones y han publicado el recorrido y el horario oficial en los canales del rally; la prueba incluye etapas en asfalto clásica de la provincia y puntos de paso por municipios de la costa y el interior.

La agenda local y la previsión meteorológica serán claves para los espectadores: consulte las recomendaciones y avisos municipales antes de acudir a tramos, y recuerde que las autoridades pueden establecer medidas de seguridad y tráfico durante el fin de semana de la prueba.

Sources