© Mercadona: Playa de Palma tendrá nueva tienda tras el cierre el 14 de noviembre

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Tras un cierre reciente, la Playa de Palma sumará un nuevo Mercadona: la tienda de s’Arenal cerrará el 14 de noviembre, según la información difundida por Diario de Mallorca.

El artículo indica que el establecimiento de s’Arenal dejará de operar el 14 de noviembre y que, mientras tanto, Mercadona ya ha iniciado la construcción de una nueva tienda en la misma zona de la Playa de Palma.

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La nota explica que el cierre programado obligará a trasladar operaciones y que la compañía prevé abrir el nuevo local en la Playa de Palma una vez finalicen las obras; no se especifica una fecha de reapertura en la información consultada.

Mercadona mantiene en el texto que la continuidad del servicio comercial en la zona se garantizará con el nuevo punto de venta y con la reorganización interna, aunque el artículo no reproduce una nota oficial completa de la cadena.

El cierre del 14 de noviembre y la construcción de la nueva tienda en Playa de Palma se recogen en el mismo reporte local que originó la información; el ORIGINAL_KEYWORD aparece en el seguimiento de la noticia local sobre supermercados en Mallorca.

Para los vecinos y clientes, el cambio significa que habrá un periodo sin el supermercado en la ubicación de s’Arenal hasta que abra el nuevo establecimiento, cuyo calendario dependerá de permisos y plazos de obra.

Sources