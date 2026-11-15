© Aldi: refuerza su surtido de cestas y embutidos para Navidad

Va a haber colas kilométricas en Aldi el sábado 21 de noviembre por la cesta de Navidad con paleta de jamón, chorizo y salchichón por menos de 40 euros – OkDiario, según el aviso que circula en medios sobre la oferta y la fecha.
OkDiario informa que la oferta que incluye paleta, chorizo y salchichón por debajo de 40 euros provocará filas el sábado 21 de noviembre; esa nota fue recogida en el enlace del agregador de noticias que acompaña la pieza original.
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En la web oficial de ALDI, la cadena recuerda que sus folletos semanales incluyen productos navideños y la línea Special®, que agrupa productos gourmet y referencias para las mesas de celebración.
ALDI publica sus folletos de ofertas semanalmente y el catálogo del 16–22 de noviembre menciona la llegada de promociones por Black Week y referencias para Navidad, entre ellas jamones y productos Special.
Si piensas ir el sábado 21, conviene consultar el folleto digital de tu región o la app de ALDI para confirmar la disponibilidad en tu tienda, porque las ofertas de bazar y los artículos de temporada suelen estar sujetos a unidades limitadas en cada punto de venta.
La combinación de una oferta llamativa —un lote completo para la mesa por menos de 40 euros— y la tradición de acudir temprano a por artículos limitados explica por qué medios locales advierten de colas y aglomeraciones.
Si prefieres evitar filas, el folleto digital de ALDI permite ver las secciones y las fechas de validez de las promociones antes de desplazarte.
Sources
- Google News / OkDiario (agregado) — informó de la pieza que advierte de colas el 21 de noviembre por la cesta navideña.
- ALDI — página oficial de folletos que explica que los folletos semanales incluyen productos navideños, la gama Special® y referencias como jamones en el periodo del 16–22 de noviembre.
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