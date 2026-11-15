Biel Medina (22): dejó Barcelona por oferta en el Parlamento Europeo

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Biel Medina, de 22 años, dejó Barcelona y se ha trasladado a Bruselas tras aceptar una oferta de trabajo en el Parlamento Europeo, según el sumario difundido por Google News que enlaza a El Periódico.

El joven, que hasta hace poco trabajaba en un supermercado Mercadona en Barcelona, explicó en redes su cambio de vida y profesional: ahora vive en Bruselas y «se encarga de la comunicación de un eurodiputado», según la misma pieza informativa.

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La historia ha circulado en medios y redes en castellano y catalán con el mismo testimonio: que pasó de trabajar en un Mercadona a desempeñarse en tareas de comunicación política en el Parlamento Europeo. El relato subraya el traslado desde Barcelona a la capital belga como motivo del cambio profesional.

El paso de un empleo en el comercio al entorno institucional europeo es el detalle que destaca la nota. La referencia a Mercadona conecta con la actualidad de la cadena —por ejemplo, ofertas y aperturas recientes— que siguen presentes en la prensa local.

Si te interesa la actualidad sobre supermercados y cambios laborales relacionados con la empresa, puedes leer sobre precios internacionales en Mercadona: paté Hacendado 160 g o sobre nuevas tiendas en España en Mercadona: abre el lunes 16 de noviembre en Aranda.

Televisar o verificar declaraciones en redes requiere acudir a la fuente original; el sumario accesible en el feed de noticias recoge las frases atribuidas a Biel Medina y la nota enlaza a la publicación de El Periódico como origen del reportaje.

Sources