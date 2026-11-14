© Aceite de oliva virgen extra: precios al 13/11/2026, de 2,8 € a 50,20 €

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

El precio del aceite de oliva virgen extra desde hoy, 13 de noviembre de 2026, en los supermercados se mueve entre 2,80 € y 50,20 €, según el resumen del listado publicado en Google News sobre ofertas en cadenas como Mercadona, Carrefour, Consum, Alcampo, Dia, Eroski y Lupa.

La recopilación que encabeza la noticia editorial para hoy lista ese rango de precios por cadena y formato, señalando la horquilla más baja (2,80 €) y la máxima (50,20 €) entre las referencias ofrecidas en los lineales, según el titular del sumario obtenido a través del feed de noticias.

Te puede interesar

Ese contraste entre precios en tienda y los costes en origen aparece en los boletines especializados: el boletín POOLRED reproducido por AgroCLM situó el precio medio de operaciones en origen en 3,70 €/kg y registró el aceite lampante a 3,21 €/kg, según un análisis publicado por un medio local.

La información combinaría, por tanto, dos tipos de referencia: los precios al por menor visibles en supermercados (figuras de 2,80 € a 50,20 € para distintos envases y marcas) y los valores de mercado en origen (cerca de 3,70 €/kg en la semana analizada), que no son equivalentes por los márgenes comerciales, el formato y las promociones.

En este repaso se incluyen cadenas como Mercadona, Carrefour, Consum, Alcampo, Dia, Eroski y Lupa, según el listado citado en el sumario; recuerde que los precios finales dependen del formato (botella de 1 L, garrafa de 3 L), de las marcas y de ofertas puntuales que pueden reducir temporalmente el importe en tienda.

Si quiere contrastar el dato del origen con las cifras en estantería, puede consultar comparativas de precios y ofertas publicadas por cadenas o en recopilaciones locales que actualizan semanalmente las promociones.

Sources