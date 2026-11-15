© Mercadona: busca trabajadores en Zamora con cuatro vacantes y contratación

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Mercadona busca trabajadores en Zamora: la oferta local incluye cuatro vacantes y, según el resumen de la nota, salarios de hasta 1.734 euros al mes sin exigir experiencia previa, información recogida en el titular original.

La fuente agregada del aviso afirma que las plazas son para personal de supermercado en Zamora y que la cadena publica distintas jornadas, incluida la posibilidad de 20 y 40 horas semanales, con una «retribución mensual bruta de 1.734€» para ciertos turnos.

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Mercadona suele publicar estas vacantes en su portal de empleo y en agregadores locales; los extractos consultados indican que no se exige experiencia y que la compañía ofrece formación inicial a los nuevos contratados, así como turnos fijos o rotativos según la vacante.

Si te interesa optar a una de las cuatro vacantes en Zamora, las fuentes recomiendan acceder al apartado de «ofertas de empleo» del portal de Mercadona o buscar la oferta por provincia para ver los requisitos y completar la candidatura online.

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