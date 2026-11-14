Harry y Meghan: no figuran en la lista de invitados al cumpleaños de Carlos III

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El Economista informa que Harry y Meghan no figuran en la lista de invitados al cumpleaños del rey Carlos III, y añade que tampoco estarían en la lista para la Navidad real en Sandringham.

Según el resumen del despacho de El Economista recuperado en los agregadores de noticias, la noticia señala que los duques de Sussex «no están invitados al cumpleaños de Carlos III» y que esta ausencia se extiende a las celebraciones navideñas en Sandringham.

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La exclusión aparente encaja con reportes previos de medios internacionales que durante los últimos años han informado que los nombres de Harry y Meghan no han figurado en varias celebraciones oficiales, incluida la Navidad en Sandringham y actos por el cumpleaños del monarca, según coberturas publicadas anteriormente.

El distanciamiento entre los Sussex y la Casa Real británica ha sido objeto de cobertura continuada: fuentes y reportes en medios señalaron en años recientes que el matrimonio no asistió a ciertas celebraciones familiares y que, según informaciones, sus invitaciones no siempre se renovaron.

Qué se sabe y qué no: la pieza de El Economista es la base de esta nota y dice expresamente que ambos no figuran en las listas citadas; no obstante, no hay por ahora un comunicado oficial de Buckingham Palace o de los representantes de los Sussex publicado en los canales institucionales que confirme una lista definitiva para la Navidad de 2026 o una declaración directa sobre la ausencia.

La ausencia de una confirmación oficial implica que los reportes deben leerse como informaciones procedentes de fuentes periodísticas. La cobertura pasada muestra un patrón de exclusiones o de decisiones de los propios interesados que han llevado en ocasiones a que los Sussex pasen las fiestas fuera de Sandringham.

Este artículo conecta el informe actual con el historial público de la relación entre los Sussex y la familia real, y señala que, hasta que Buckingham Palace o los representantes de Harry y Meghan publiquen una lista o una aclaración formal, la información proviene de los reportes citados.

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