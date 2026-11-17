Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Cayetano Rivera Ordóñez ha salido públicamente en defensa de su hermano Francisco «Fran» Rivera tras las críticas que éste dirigió a los presidentes de las plazas durante las Jornadas Jurídicas sobre Tauromaquia.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Cayetano Rivera Ordóñez escribió: «Mi hermano Francisco tiene razón sobre la vanidad de algunos presidentes taurinos» y añadió que «para entender de toros no basta con conocer el reglamento».

Te puede interesar

Las palabras de Cayetano replican y respaldan el discurso de Fran Rivera en las jornadas celebradas los días 12 y 13 de noviembre en la Fundación Cajasol, donde Fran dijo que «el enemigo número uno del torero es el presidente» y calificó su poder como «el cáncer del toreo».

Las declaraciones de Fran provocaron una reacción institucional: la Unión de Presidentes de Plazas de Toros de España (UPTE) emitió un comunicado en el que pide a Francisco Rivera que rectifique y considera sus expresiones «inadmisibles, injustificables y totalmente irrespetuosas» con la autoridad en los festejos taurinos.

El respaldo de Cayetano pidió además que otros profesionales del sector, «toreros, ganaderos y empresarios», alzaran la voz, según el mismo comunicado que él publicó en X.

Este choque entre diestros y presidentes muestra una tensión sobre las atribuciones en las plazas: Fran cuestionó que «el criterio de una persona en un espectáculo público nunca debe estar por encima de 10.000», y la UPTE recordó la potestad legal de los equipos gubernativos en la regulación del espectáculo.

La polémica llega cuando Cayetano, que este año volvió a torear tras su retirada, ha tratado de proteger la imagen pública de su familia y a su hermano, al tiempo que pide un debate más amplio dentro de la tauromaquia.

Sources