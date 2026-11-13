Helena Bianco: muere a los 78 años tras anunciar un cáncer neuroendocrino

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Helena Bianco: muere a los 78 años tras anunciar un cáncer neuroendocrino
© Photo : Roi González Villa (Vivaelcelta), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La cantante helena blanco ha muerto a los 78 años en Madrid a causa de un cáncer neuroendocrino, según publicó Cadena 100 el 12 de noviembre de 2026.

Cadena 100 indica que la noticia la dio su hermano, Alberto Vázquez, en redes sociales y que la muerte se produjo pocos días después de que Helena Bianco hiciera público su diagnóstico.

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El texto recuperado y difundido por la representante de la artista incluía un mensaje firmado por la propia Helena, en el que agradecía «tantas muestras de cariño, preocupación y apoyo» mientras afrontaba «un momento delicado y difícil».

El comunicado que citó la fuente explica que la cantante perteneció al grupo Los Mismos y recuerda su canción con el estribillo «será maravilloso viajar hasta Mallorca», que la situó en la memoria popular.

A dimly lit living-room table with a black-and-white vinyl record sleeve, a half-empty coffee cup and an open letter on the table — quiet, personal aftermath scene

En la publicación de su hermano, citado por Cadena 100, se pedía a quienes quieran mostrar apoyo que no envíen flores sino que hagan una donación «en nombre de Helena Bianco» para apoyar la investigación de la enfermedad.

La información disponible a esta hora indica la fecha y la causa del fallecimiento y la nota pública de despedida; no hay todavía detalles sobre el lugar exacto del velatorio ni sobre los actos previstos.

Sources

  • Cadena 100 — anuncio del fallecimiento, mensaje del hermano Alberto Vázquez, y comunicado firmado por la artista.
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