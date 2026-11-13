La cantante helena blanco ha muerto a los 78 años en Madrid a causa de un cáncer neuroendocrino, según publicó Cadena 100 el 12 de noviembre de 2026.
Cadena 100 indica que la noticia la dio su hermano, Alberto Vázquez, en redes sociales y que la muerte se produjo pocos días después de que Helena Bianco hiciera público su diagnóstico.
Te puede interesar
Mercadona: paté Hacendado 160 g a 3,00 € en Tallin (18,75 €/kg)
Helena Bianco: muere a los 78 años tras anunciar un cáncer neuroendocrino
- Kate Middleton: dijo que sus médicos le aconsejaron quimioterapia
- Los Reyes: asistirán el 12 de noviembre al funeral por las 69 víctimas en la Catedral
- Princesa Leonor: almuerzo íntimo en familia por su 21 cumpleaños en Madrid
El texto recuperado y difundido por la representante de la artista incluía un mensaje firmado por la propia Helena, en el que agradecía «tantas muestras de cariño, preocupación y apoyo» mientras afrontaba «un momento delicado y difícil».
El comunicado que citó la fuente explica que la cantante perteneció al grupo Los Mismos y recuerda su canción con el estribillo «será maravilloso viajar hasta Mallorca», que la situó en la memoria popular.
En la publicación de su hermano, citado por Cadena 100, se pedía a quienes quieran mostrar apoyo que no envíen flores sino que hagan una donación «en nombre de Helena Bianco» para apoyar la investigación de la enfermedad.
La información disponible a esta hora indica la fecha y la causa del fallecimiento y la nota pública de despedida; no hay todavía detalles sobre el lugar exacto del velatorio ni sobre los actos previstos.
Sources
- Cadena 100 — anuncio del fallecimiento, mensaje del hermano Alberto Vázquez, y comunicado firmado por la artista.
Darren McGrady: dice que el personal de Buckingham tenía habitación propia y servicio
James Gunn: deja la presidencia de DC Studios