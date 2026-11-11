© Kate Middleton: dijo que sus médicos le aconsejaron quimioterapia

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Kate Middleton, princesa de Gales, dijo que «los médicos me advirtieron» de que su recuperación tras el cáncer no sería lineal, según la pieza citada en La Razón que reproduce su mensaje.

En un mensaje grabado difundido el 22 de marzo de 2024, Catherine, princesa de Gales, explicó que estaba en las primeras etapas de tratamiento después de que se le detectara cáncer y que había comenzado quimioterapia, según la cobertura que incluyó el video producido por BBC Studios en Windsor.

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La frase «Los médicos me advirtieron de que mi recuperación no sería lineal» aparece en la nota referida por La Razón y forma parte de varias declaraciones públicas que la princesa ha repetido al hablar de los efectos físicos y emocionales del tratamiento.

El video original, filmado en los jardines de Windsor y emitido el 22 de marzo de 2024, fue citado por la BBC y por otros medios internacionales al relatar que Kate había pedido privacidad mientras seguía el tratamiento.

En comunicados y apariciones posteriores la casa real ha mantenido que la princesa recibiría el apoyo médico y familiar necesario; medios consultados señalan que la propia Kate ha hablado también sobre el impacto emocional del cáncer y la importancia de la detección temprana en otros mensajes públicos.

Como precedente, la cobertura explica que más adelante, en septiembre de 2024, la princesa anunció el fin de su quimioterapia y declaró estar en remisión en un mensaje público; la cronología de su anuncio de marzo y las declaraciones posteriores han sido reconstruidas por medios que cubrieron el caso desde Windsor.

La pieza reproduce únicamente las frases y fechas que las fuentes abiertas atribuyen a la propia princesa o a los comunicados oficiales; no especula sobre el tipo específico de tumor ni sobre decisiones médicas que no hayan sido publicadas por las fuentes citadas.

Sources

La Razón — cita la frase «Los médicos me advirtieron» y reproduce extractos del mensaje atribuido a la princesa.

— cita la frase «Los médicos me advirtieron» y reproduce extractos del mensaje atribuido a la princesa. BBC — informó que el video fue filmado por BBC Studios en Windsor y que la princesa dijo estar en las primeras etapas de tratamiento y recibiendo quimioterapia.

— informó que el video fue filmado por BBC Studios en Windsor y que la princesa dijo estar en las primeras etapas de tratamiento y recibiendo quimioterapia. Coberturas posteriores — reconstruyen la cronología y citan que en septiembre de 2024 la princesa anunció el fin de su quimioterapia.

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