© Darren McGrady: dice que el personal de Buckingham tenía habitación propia y servicio

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El chef de Isabel II desvela cómo era vivir en Buckingham: «Tenías tu propia habitación, pero nunca tenías que hacerte la cama», contó Darren McGrady al relatar la vida del personal en el palacio y explicando cómo se organizaban los turnos.

Según el extracto del artículo citado por OkDiario, Darren McGrady dijo: «Si trabajabas allí, tenías tu propia habitación, pero nunca tenías que hacerte la cama por las mañanas», y añadió que había una persona responsable de la limpieza y el servicio de las habitaciones.

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El dato sobre las habitaciones de personal en Buckingham Palace ayuda a entender esa dinámica: la entrada de referencia de Buckingham en Wikipedia indica que el palacio tiene 775 habitaciones en total, entre ellas 188 dormitorios para el personal, lo que permite alojar a empleados que trabajan a turnos largos.

McGrady es conocido por haber sido chef en la casa real; sus relatos sobre la rutina cotidiana en las cocinas y el servicio real han aparecido en entrevistas y piezas de memoria a lo largo de los años.

El balance entre la privacidad del personal y la existencia de equipos de servicio fijos aparece en los relatos: el personal podía disponer de una habitación propia, pero las tareas domésticas y el orden eran responsabilidad del equipo de limpieza y mayordomía, según el extracto citado.

Cómo encaja esto con la estructura del palacio

La cifra de 188 dormitorios de personal y el total de 775 habitaciones muestran que Buckingham está organizado para albergar no solo estancias oficiales, sino también una gran plantilla que mantiene la actividad diaria del palacio, desde cocina hasta oficinas y servicios.

Ese arreglo —habitaciones para empleados y equipos de servicio— es coherente con lo que relatan quienes han trabajado allí: los empleados viven y rotan según las necesidades del servicio, y no siempre realizan tareas personales como hacer la cama si existe personal asignado para ello.

Historias como la de McGrady ofrecen una ventana a la vida privada detrás de los muros del palacio y ayudan a comprender cómo se combina la atención a la monarquía con la logística de una casa con cientos de habitaciones.

Para lecturas relacionadas sobre la vida en residencias reales y costumbres domésticas dentro de la familia real, véase la pieza sobre Lady Louise Windsor y la nota sobre el Ducado de Cornualles.

Sources