Familia Real: Princesa Leonor e Infanta Sofía podrán votar por primera vez en el 29-N

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La pregunta «¿Cómo afectan las elecciones del 29-N a la Familia Real? – El Debate» aparece porque el 29 de noviembre de 2026 son las elecciones generales en España y, según El Debate, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía podrían votar por primera vez en esos comicios.

Según el servicio de noticias que publicó el resumen de El Debate, «Son los primeros comicios en los que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía podrían votar, pero ellas también deben mantener la neutralidad.» Esta posibilidad se vincula a la fecha oficial de los comicios: el domingo 29 de noviembre de 2026.

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El calendario electoral establece además el horario de votación: varios medios explican que las mesas estarán abiertas de 9:00 a 20:00 el 29-N, y que los electores deben llevar un documento oficial con foto para identificarse. Estas condiciones afectan a cualquier ciudadano en edad de votar, incluida la Familia Real si así lo desean.

La Princesa Leonor nació el 31 de octubre de 2005, por lo que en noviembre de 2026 tendrá 21 años y cumplirá la edad legal para votar en unas elecciones generales, según las referencias públicas sobre su fecha de nacimiento. La Infanta Sofía nació el 29 de abril de 2007, por lo que también alcanzará la mayoría de edad legal para participar en votaciones presidenciales o generales en 2026.

El reportaje que motivó la pregunta señala además un punto de protocolo: los miembros de la Familia Real deben preservar la neutralidad institucional. Fuentes que comentan la noticia recuerdan que, aun cuando el voto es secreto y voluntario, la exposición pública de cualquier miembro de la Corona en actos partidistas estaría fuera de lo esperado por el papel constitucional que desempeñan.

Qué implican estas fechas y su precedente

Más allá del gesto simbólico de votar, las elecciones del 29-N ya tienen prácticas preparadas: la campaña se cerró 48 horas antes y el Gobierno publicó guías para el procedimiento del día, incluido el voto por correo y la habilitación de consulados para residentes en el extranjero. La logística electoral establecida se aplica por igual a todos los electores con derecho a voto.

En precedentes similares en otras monarquías europeas, la participación de jóvenes royals ha sido discreta y privada; los ejemplos públicos subrayan que cualquier participación de la Corona en la jornada electoral se maneja con máxima prudencia, para no vulnerar la neutralidad constitucional que se exige a la institución.

La pieza de El Debate que originó esta consulta sirve para explicar cómo, en la práctica, «¿Cómo afectan las elecciones del 29-N a la Familia Real? – El Debate»: la respuesta es que la convocatoria sitúa a Leonor y Sofía entre los potenciales votantes por primera vez, pero su intervención pública está limitada por el deber de neutralidad.

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