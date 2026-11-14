Karlos Arguiñano: publica ‘El gran libro de Karlos Arguiñano’ con 495 recetas el 18

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Karlos Arguiñano publica el 18 de noviembre ‘El gran libro de Karlos Arguiñano’, un recetario de 495 recetas editado por Planeta, según la cobertura de la presentación del libro.

El cocinero Karlos Arguiñano, que firma su decimotercer libro con la editorial Planeta, presentó el volumen en el espacio Kitchen Club de Madrid y dijo que las recetas «saldrán a la primera», según la crónica de la presentación.

Te puede interesar

El nuevo título recopila 495 elaboraciones comprobadas por el autor y se anuncia como una guía práctica de cocina casera y accesible para las fiestas, apunta la nota de la presentación.

En la presentación, Arguiñano recordó su trayectoria televisiva y defendió la cocina como un acto de cariño; el artículo también recoge ejemplos de recetas navideñas que aparecen en el libro, como caldo de gallina, croquetas y un capón asado.

Qué incluye el libro y a quién va dirigido: la crónica detalla que las recetas están medidas y probadas por el autor para que sean fáciles de seguir y apropiadas para cocineros domésticos que buscan platos fiables en Navidad.

El gran recetario se suma a la larga lista de libros de Karlos Arguiñano y llega a las librerías el 18 de noviembre; la cobertura citada lo presenta como un volumen pensado para regalar y para acompañar las comidas familiares.

Sources