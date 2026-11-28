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El pack de cuatro AirTag 2 permite asignar un localizador a cada objeto y consultarlos todos desde la app Buscar. Applesfera registró un precio de 86,99 € en PcComponentes el 27 de noviembre, durante el Black Friday.

La cifra corresponde al precio publicado ese día, no a una oferta confirmada para el 28 de noviembre. Ya a principios de mes, el pack de cuatro localizadores había aparecido por 89,99 € en el mismo comercio.

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Las cuatro unidades se pueden repartir entre el llavero, la mochila, la cartera y la maleta. Apple vende también el AirTag por separado, y para sujetarlo a las llaves hace falta un accesorio.

Cómo se localiza cada objeto desde Buscar

Apple indica que el AirTag se enlaza con un iPhone o un iPad. Durante la configuración, se puede dar a cada unidad el nombre del objeto al que va asociada.

Si el objeto está cerca, la app puede hacer sonar el localizador. Con un iPhone o un Apple Watch compatible, Búsqueda de Precisión indica la distancia y la dirección.

Según Apple, esa función tiene hasta 1,5 veces el alcance de la primera generación. El altavoz del AirTag 2 también es un 50 % más potente, según el fabricante.

Cuando el objeto queda lejos, el AirTag emite una señal Bluetooth que pueden detectar dispositivos cercanos de la red Buscar. Estos envían su ubicación a iCloud para que el propietario pueda verla en el mapa.

Para una maleta extraviada, Apple permite compartir temporalmente su ubicación con aerolíneas participantes, entre ellas Iberia y Vueling. El acceso caduca al recuperar el objeto o al cabo de siete días.

También se puede compartir un AirTag con hasta cinco personas, por ejemplo, para que varias localicen las mismas llaves. En ese caso, no hace falta asignar a cada persona un localizador distinto.

Cada unidad incluye una pila de botón CR2032 reemplazable. Apple estima que dura más de un año y avisa en el iPhone cuando toca cambiarla.

Fuentes