Lidl ha anunciado en Alemania dos herramientas de mochila a batería de Parkside Performance: un pulverizador de 20 V y un soplador de hojas de 40 V. Los folletos consultados no confirman una oferta de Black Friday para ninguno de los dos en España.
El pulverizador a presión PRDSP 20-Li C2 tiene un depósito de 16 litros y trabaja entre 2 y 6 bares. Lidl lo anunció por 44,99 € en Alemania del 2 al 7 de septiembre de 2024, según el archivo de Prospektangebote.
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El soplador de hojas también se lleva a la espalda, pero es una herramienta distinta. Prospektangebote recoge una promoción alemana de ese modelo por 129 €, del 17 al 23 de febrero de 2025.
Ambas promociones han caducado: sus precios no indican cuánto costarían estas herramientas en España. Para bricolaje, otra referencia de la marca es el juego de destornilladores Parkside.
Fuentes
- Prospektangebote: ficha y promoción alemana del pulverizador.
- Prospektangebote: promoción alemana del soplador de hojas.
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