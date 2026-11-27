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La periodista María Casado moderó el debate a cuatro del 26 de noviembre con zapatos planos de estilo mocasín, en lugar de tacones. La elección llegó una semana después de que se quitara los zapatos al terminar el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Telecinco informó de que Casado combinó el calzado plano, parecido a unos mocasines, con un conjunto negro. La Academia de la Televisión organizó el encuentro, en el que la periodista volvió a ejercer de moderadora.

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El debate reunió a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, según RTVE. La cadena pública señaló que el encuentro se celebró a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre y antes del cierre de campaña.

El cambio de calzado contrasta con la imagen que se difundió tras el cara a cara del 19 de noviembre. HOLA explicó que, una vez terminado aquel debate, Casado se quitó los tacones y los dejó sobre el atril mientras seguían recogiéndose impresiones.

La periodista y moderadora también presidía la Academia de la Televisión, según Telecinco. El episodio de los zapatos se convirtió en un detalle comentado de la cobertura posterior al cara a cara.

La estilista y experta en protocolo Paloma Ferrero valoró en HOLA la decisión como una alternativa que conserva una imagen formal y evita sacrificar comodidad. Su valoración se refería al uso de calzado plano en un compromiso televisivo prolongado.

Por su parte, Carla Castro-Rial, fundadora de BYCATELIER, dijo a SEMANA que los mocasines combinaban elegancia, comodidad y sofisticación. También describió el conjunto negro de Casado como minimalista y destacó la estructura de la americana y el pantalón recto.

Así, el detalle que había concentrado comentarios tras el primer debate volvió a aparecer, esta vez con una solución distinta. La elección de zapatos planos quedó integrada en el estilismo de la moderadora para el encuentro a cuatro.

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