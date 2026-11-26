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Gran Hermano volvió a Telecinco con la edición de 2026 y, en la gala del 26 de noviembre, los primeros nominados quedaron definidos tras unas nominaciones a la cara: los concursantes situaron a Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Pipi Estrada y Lía Romero en la palestra.

La información sobre quiénes ocupan la lista de riesgo procede del recuento de puntos que el programa mostró en la gala, y confirma que esos cinco nombres son los primeros nominados de esta edición de gran hermano vip 2026, según El Confidencial.

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Según la crónica de la gala, la mecánica preparada para la noche falló y Telecinco tuvo que improvisar: las nominaciones se hicieron en directo «a la cara», con cada concursante nombrando a tres compañeros, y la organización validó el resultado provisional que dejó a los citados en peligro.

El fallo técnico y la variación de la prueba también permitieron una intervención desde plató: Belén Esteban, desde el control, eligió a Raquel Bollo para añadirla a la lista, informó El Confidencial, con lo que la dinámica alteró la previsión inicial dentro de la casa.

Gran Hermano es el eje central de la cobertura: la edición 2026 ha acumulado tensiones dentro de la casa, con Cristina Porta señalada en varios enfrentamientos según el seguimiento de verTele y otros medios, que también relatan discusiones y pactos entre concursantes.

Los nominados ahora esperan la decisión del público en la semana siguiente, cuando Telecinco confirme quién abandona la casa en la próxima expulsión; la mecánica cambiante y la intervención desde plató dejan abierta la posibilidad de más sorpresas en las galas venideras.

Si sigue la programación habitual, la decisión corresponderá a la audiencia a través de los canales que el programa habilite, y el resultado será objeto de la próxima gala y de debates posteriores en la parrilla de entretenimiento.

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