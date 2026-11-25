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Aldi continúa su expansión en Aragón con una nueva apertura a pocos kilómetros de Zaragoza, según un aviso recogido en Google News que cita a El Periódico de Aragón sobre la llegada de la cadena a la zona.

El anuncio, publicado en el feed de noticias, señala que Aldi prepara un establecimiento próximo a la capital aragonesa; la pieza original aparece referida en el agregador de noticias de Google News.

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La expansión local encaja con el plan de crecimiento nacional de la cadena: Aldi prevé siete aperturas hasta junio, que detalló la compañía en notas de prensa y en las que cifra la suma de más de 7.000 m2 y la creación de alrededor de 100 empleos, según Revista Centros Comerciales.

Fuentes locales citadas en el agregado indican que la nueva tienda quedará a pocos kilómetros de Zaragoza, aunque el artículo original en el feed no publica dirección exacta ni fecha de apertura concreta, por lo que la hora y la ubicación final siguen pendientes de confirmación oficial.

El desarrollo regional de Aldi se ha visto también reflejado en planes anunciados para otras provincias, en los que la compañía ha vinculado aperturas a plazas comerciales y a nuevas superficies urbanas, un patrón que encaja con la estrategia de expansión que recoge la cobertura nacional.

Qué se sabe y qué falta por confirmar

Lo verificado en esta sesión es que un aviso en Google News reproduce una nota sobre la intención de abrir un Aldi a pocos kilómetros de Zaragoza; esa referencia proviene del agregador que cita a El Periódico de Aragón.

También está verificado que Aldi España anunció un plan de aperturas que incluye sumar más de 7.000 m2 y crear en torno a 100 empleos, según la nota de Revista Centros Comerciales sobre las aperturas previstas hasta junio.

Ni el feed ni la nota nacional publican aún la dirección exacta, la fecha de inauguración para la tienda cercana a Zaragoza, ni una nota oficial de Aldi España con los datos concretos de esa ubicación; en ausencia de ese comunicado no se puede confirmar cuándo abrirá la tienda.

Qué puede significar para vecinos y competencia

Si se confirma, la llegada de un nuevo Aldi a las cercanías de Zaragoza ampliaría la oferta de supermercados de descuento en la comarca y podría sumar puestos de trabajo locales, una consecuencia que el propio plan nacional atribuye a las nuevas aperturas.

Los lectores interesados en aperturas y en cómo cambian las superficies comerciales en Aragón pueden consultar cobertura previa sobre otras inauguraciones y movimientos de cadena.

Fuentes

Google News (agregador) — referencia a la publicación que recoge la intención de abrir un Aldi a pocos kilómetros de Zaragoza.

— referencia a la publicación que recoge la intención de abrir un Aldi a pocos kilómetros de Zaragoza. Revista Centros Comerciales — proporciona datos del plan nacional de Aldi: siete aperturas, +7.000 m2 y cerca de 100 empleos.

Enlaces relacionados

Vea información previa sobre otras aperturas de la cadena: Aldi: información sobre el nuevo supermercado en Torrevieja y sobre locales ocupados por Aldi: Aldi: ocupará el local del histórico cine Liceu.