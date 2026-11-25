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Baltasar Garzón presenta en Trebujena su libro La democracia amenazada, que llevó al Teatro Municipal José Manuel Valderas donde, según la crónica, «no se cabe» para ver la presentación.

En la visita a Trebujena, Garzón firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y recorrió el patio civil del cementerio, donde se exhumaron 76 cuerpos de represaliados, antes de subir al escenario, según la entrevista publicada por lavozdelsur.es.

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El exmagistrado habla en la pieza de lavozdelsur.es de los riesgos para la democracia y de prácticas como el «lawfare», y describe su obra como «el libro que no querría haber escrito», frase que también consta en la cobertura del medio local.

La obra, La democracia amenazada, figura en los catálogos de editorial Planeta con fecha de lanzamiento en junio de 2026; la ficha editorial la lista como publicada por Planeta y disponible en librerías.

En la entrevista, Garzón vincula la polarización política con una pérdida de confianza en la Justicia y advierte sobre la instrumentalización de procesos judiciales, posición recogida en el texto de lavozdelsur.es.

La crónica relata además que Garzón llegó al Ayuntamiento de Trebujena recibido por el alcalde, firmó y habló con vecinos y asistentes antes del acto en el teatro municipal, donde la afluencia superó la capacidad habitual del recinto.

El autor encuadra La democracia amenazada como parte de una trilogía iniciada tras la pandemia, y en la entrevista aporta ejemplos y análisis sobre la expansión de la extrema derecha y sus efectos en los equilibrios democráticos.

Si desea contexto sobre presentaciones de autores recientes en Andalucía, vea también la cobertura de otros actos culturales, como la presentación del libro de Miguel Ángel Revilla en octubre.

El artículo se limita a los hechos documentados en la cobertura local y a la ficha editorial; no incluye juicios adicionales ni afirmaciones que no estén en las fuentes citadas.

Sources