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Rockstar Games tiene una página oficial en español (rockstargames.com/es) donde publica novedades sobre Grand Theft Auto VI, incluida la entrada del Newswire titulada «Grand Theft Auto VI ya disponible» con fecha 19 de noviembre de 2026.

La sección en español de Rockstar Games muestra enlaces para reservar y comprar el juego, apartados de medios con tráileres y descargas, y referencias a contenidos relacionados como «Grand Theft Auto VI: The Album», según la portada de la web oficial en español.

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El Newswire en español publica el texto «Grand Theft Auto VI ya disponible» y especifica que el juego está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S; la entrada también enlaza a la tienda oficial y a recursos como el póster imprimible y el mapa del juego.

En la propia página principal en español aparecen además llamadas a la acción como «Resérvalo ya» y enlaces directos a la página del juego y a la tienda, así como tarjetas que remiten a tráilers y a una «mirada extendida» al juego.

Qué encontrarás en la versión en español

La versión en español del sitio incluye la sección Newswire con artículos fechados y enlaces a recursos multimedia: tráilers, galerías de lanzamiento, y entradas sobre la banda sonora y ediciones del juego, todo enlazado desde la portada en español.

Rockstar Games en español también promociona contenidos de GTA Online y la suscripción GTA+, y dirige a los jugadores a la Rockstar Store para productos relacionados, según se muestra en la navegación y las tarjetas de la web.

Por qué importa para jugadores en España

Tener una página oficial en español facilita el acceso directo a tráilers, compras y recursos en el idioma local, y reduce la dependencia de traducciones ajenas o resúmenes de prensa.

Si quieres más cobertura nacional sobre el lanzamiento de GTA VI y su disponibilidad en España, consulta nuestra nota sobre cómo se desbloqueó el juego en España a las 23:59 del 18 de noviembre: GTA 6: se desbloquea en España a las 23:59 del 18 de noviembre. También cubrimos otros estrenos de entretenimiento recientes: Tierra de mafiosos: anuncian estreno de la temporada 2.

Sources