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Las mejores pizzas del supermercado en 2026: hemos probado 10 y solo algunas se salvan – Hule y Mantel ofrece una cata en la que se analizan diez pizzas frescas y congeladas y se comparan precio, ingredientes y masa.
La prueba, publicada el 9 de febrero de 2026 por Hule y Mantel, enfrentó marcas como Tarradellas, Dr. Oetker, Buitoni, Hacendado, Lidl, Dia, Consum, Aldi y Ametller Origen en una cata a ciegas centrada en la pizza de jamón y queso, y concluye que no todas se salvan.
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Entre los hallazgos concretos, el artículo señala que la pizza congelada Buitoni fue la peor valorada y que la Ristorante de Dr. Oetker resulta la preferida si se busca una masa fina y crujiente; Hule y Mantel apunta precios de referencia: Buitoni alrededor de 3,65 € y Ristorante 3,99 €.
En la categoría de calidad-precio, Hule y Mantel destaca la relación entre la pizza Hacendado de Mercadona y la de Casa Tarradellas: el envase de Hacendado indica que las pizzas están elaboradas por Tarradellas y, en la cata, panelistas no consiguieron distinguir ambas en sabor; la Hacendado aparece en torno a 2,50 € frente a los 3–4 € de Tarradellas.
La criba continuó con las opciones más caras: Ametller Origen (Fratelli Colombo) se sitúa como la única cuyo sabor de masa se aproxima al de una pizzería, aunque el precio sube hasta 5,49 € y los ingredientes no siempre acompañan, según la cata.
Qué buscar en la pizza del supermercado
Hule y Mantel recomienda fijarse en la proporción de queso y jamón que aparece en el etiquetado —por ejemplo, la Ristorante declara cerca de 14% de jamón y el queso emmental en torno al 5%— y en la presencia de aditivos o grasas vegetales que degradan el sabor.
El reportaje también subraya que las pizzas más baratas del mercado, como las de Dia o Consum, ofrecen una opción aceptable por unos 2,50 €, mientras que cadenas como Lidl proponen alternativas por debajo de 2,50 € que cubren la necesidad de precio bajo pero con menor motivación gastronómica.
Si quiere comparar dónde compra habitualmente, piezas del reportaje aluden a Mercadona como actor importante en el surtido: para más contexto sobre la cadena puede consultarse la cobertura sobre su expansión reciente en Portugal y su actividad de contratación en provincias.
En resumen, la cata de Hule y Mantel sobre «Las mejores pizzas del supermercado en 2026: hemos probado 10 y solo algunas se salvan» concluye que pagar algo más mejora la masa y la experiencia, y que solo unas pocas marcas alcanzan un resultado recomendable.
Sources
- Hule y Mantel — cata de diez pizzas publicada el 9 de febrero de 2026; hallazgos, precios y listas de ingredientes.
- TeleAlmería Noticias — contexto sobre la expansión de Mercadona en Portugal, relacionado con la presencia de la marca en líneas de supermercado.
- TeleAlmería Noticias — contexto sobre la actividad de contratación de Mercadona en provincias.
Las mejores pizzas del supermercado: probamos 10 y solo algunas se salvan
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