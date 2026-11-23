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Lidl estrena su campaña de Black Friday en tienda online con el calefactor de vidrio Tronic TGH 2000 B4, un aparato de 2.000 W pensado como calefacción auxiliar.

Según la ficha publicada por La Manzana Mordida, el TGH 2000 B4 ofrece dos niveles de potencia, con un modo ECO de 1.000 W y una potencia máxima de 2.000 W.

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La misma fuente indica que el modelo se vende por 44,99 € y que incorpora termostato mecánico, protección antivuelco, patas de apoyo y un asa para moverlo fácilmente entre habitaciones.

El frontal de vidrio es la característica que diferencia al TGH 2000 B4 de otros portátiles recientes de Lidl; la reseña lo destaca como pensado para integrarse en un salón o dormitorio «sin parecer un electrodoméstico más».

La publicación también recuerda que este otoño Lidl amplió su oferta de calefacción portátil con un convector por menos de 28 € y un radiador de aceite de nueve elementos y 2.000 W por debajo de 70 €; el TGH 2000 B4 se presenta como una opción intermedia enfocada al diseño.

Si te interesa comparar otros aparatos que Lidl ha puesto en venta este mes, la tienda online ha traído antes aspiradoras y electrodomésticos de cocina en promociones similares.

En resumen: la oferta apunta a quien busca un calefactor auxiliar con frontal de vidrio y funciones básicas de seguridad y ahorro energético, a un precio indicado de 44,99 € según la fuente consultada.

Sources