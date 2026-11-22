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El robot de cocina Monsieur Cuisine Smart vuelve a tiendas Lidl el sábado 28, según publica Xataka, y llegará con pantalla táctil, báscula integrada y un descuento de 100 euros respecto a su precio habitual.

Xataka señala que el Monsieur Cuisine Smart será la oferta que Lidl ponga a la venta el sábado 28 en sus tiendas, con la unidad equipada con pantalla táctil y báscula integrada, funciones destacadas del modelo.

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El mismo texto recuperado por el flujo de noticias añade que el aparato llegará rebajado en 100 euros sobre su tarifa anterior; Xataka relaciona ese descuento con la reposición del producto en las tiendas Lidl on‑site.

El artículo de referencia describe el equipo como el «robot de cocina superventas» y enumera la pantalla táctil y la báscula como características centrales; esas especificaciones aparecen como argumento principal de la nota de Xataka.

Si buscas ofertas de la cadena relacionadas con electrodomésticos y hogar esta semana, Lidl ha tenido promociones en la campaña de Black Friday y en accesorios domésticos, por lo que el regreso del Monsieur Cuisine Smart se enmarca en una ola de descuentos del minorista.

La pieza usa como fuente la cabecera tecnológica Xataka (vía Google News), que es la referencia citada para la fecha de llegada y las características del producto; el texto enlazado en el feed contiene la información usada en este artículo.

Sources