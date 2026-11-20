Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

IKEA prepara el Blackfriday: Seis armarios para socios de IKEA Family a precio de remate, y la oferta incluye descuentos del 15% al 16% en seis armarios de las series KLEPPSTAD, IDANÄS, GURSKEN y VUKU, según la cobertura publicada.

La promoción para socios de IKEA Family aplica un 15% de descuento en la mayoría de las variantes seleccionadas y un 16% en la serie IDANÄS, y, según la información publicada, el precio especial estará vigente hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias.

Te puede interesar

En la selección destacada, KLEPPSTAD aparece en tres variantes —dos puertas, tres puertas y puertas correderas— y todas comparten el 15% de rebaja; la nota especifica medidas orientativas como 117 cm de ancho por 55 cm de fondo y 176 cm de alto para la versión de tres puertas, y 79 cm de ancho para la de dos puertas.

IDANÄS es descrito como el modelo de aspecto más cuidado dentro de la oferta y lleva el descuento más alto, del 16%, con medidas reseñadas de 121×135 cm; La pieza se presenta como adecuada para quien busca un armario pensado para quedarse.

Entre los modelos más pequeños, GURSKEN se anota como solución para un rincón estrecho con 49 cm de ancho y 186 cm de alto, mientras que VUKU se describe como una estructura ligera y enrollable de 74 cm por 149 cm pensada para mudanzas o habitaciones de estudiante; ambos llevan el mismo 15% de descuento que KLEPPSTAD.

La condición para acceder a estos precios es formar parte de IKEA Family, un programa gratuito que, según la publicación consultada, se puede tramitar en la web, en tienda o por teléfono y da acceso a precios exclusivos en productos seleccionados.

Qué vigila el comprador antes de ir a la tienda

La oferta está limitada en el tiempo y por existencias: la cobertura remarca que el descuento concluye el 30 de noviembre o cuando se agoten las unidades disponibles, por lo que conviene comprobar disponibilidad antes de desplazarse a la tienda.

Si buscas otras ofertas de electrónica o electrodomésticos para el Black Friday, algunos minoristas también han publicado promociones anticipadas; compara precios y condiciones antes de decidir.

Para más promociones relacionadas con el Black Friday y otras rebajas de la semana, consulta folletos y ventas en supermercados y distribuidores antes de comprar.

Sources