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La jornada electoral en Israel arrancó entre llamados a la movilización y mensajes de alarma. Mientras miles de ciudadanos se dirigen a los colegios, los principales líderes del país han utilizado su voto para lanzar advertencias y pedir participación. La tensión política y el recuerdo del otoño de 2023 marcan un clima de alta importancia para el futuro del Gobierno.

Herzog vota y subraya el poder del voto

El presidente Isaac Herzog acudió a votar acompañado de su esposa, Michal. Desde allí instó a la ciudadanía a ejercer su derecho y a tomar decisiones. Según Herzog, los comicios son una oportunidad para que los ciudadanos “decidan su destino” dentro de una democracia viva y orgullosa. También elogió el trabajo de la comisión electoral y expresó su esperanza de que la jornada transcurra sin incidentes.

Herzog votó y pidió a la ciudadanía ejercer su derecho al voto.

Mensajes desde las urnas: líderes religiosos y políticos

Aryeh Deri y la defensa de la Torá

El jefe del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, votó en Jerusalén y lanzó un llamamiento directo a sus seguidores. Aseguró que el judaísmo enfrenta una amenaza y pidió a todos que salgan a votar de inmediato. Deri destacó la importancia de la obediencia a la autoridad de la Torá como motivo central de su petición.

El líder de Shas, Aryeh Deri, llamó a la movilización de la comunidad religiosa.

Deri alertó sobre una fuerte movilización en sectores adversos.

Afirmó que llegaron decenas de miles de personas desde el extranjero.

Pidió votar masivamente para “responder al peligro” para la comunidad religiosa.

Voces de la oposición y el llamado a salvar al país

El líder de los Demócratas, Yair Golan, describió la votación como la vía para “salvar a Israel”. Golan recordó años de movilización callejera y pidió trasladar esa energía a las urnas para formar el próximo Ejecutivo. Por su parte, Yusef Jabarin, de Hadash, calificó el día como decisivo y dijo que la comunidad árabe-israelí confía en su capacidad para lograr un cambio.

El bloque opositor y la estrategia para desbancar a Netanyahu

Frente a Benjamin Netanyahu, se ha consolidado un frente heterogéneo encabezado por el exjefe del Ejército, Gadi Eisenkot. Su objetivo es retirar al primer ministro tras cuatro años de Gobierno marcado por el impacto del 7 de octubre de 2023. El bloque suma fuerzas civiles, militares retirados y partidos moderados.

Buscan poner fin al Ejecutivo más a la derecha desde 1948.

Proponen una alternativa basada en estabilidad y seguridad.

Apelan al voto útil para construir un Gobierno de coalición.

Cifras claves y escenario electoral

Están convocados a las urnas más de 7,3 millones de israelíes. Se espera alta participación en bastiones de la izquierda y en el sector árabe. Los comicios llegan con la herida de los atentados del 7 de octubre aún fresca y con la tensión política elevando las expectativas.

Participación: pronósticos de turnos muy activos en zonas urbanas.

Movilización internacional: menciones sobre votantes llegados del exterior.

Riesgo político: la continuidad de Netanyahu está en juego.

Escenarios a vigilar en el conteo

Los resultados podrán redefinir alianzas y marcar la agenda de seguridad y justicia. Se anticipan negociaciones largas si ningún bloque logra mayoría clara. La composición del nuevo Parlamento decidirá el rumbo político y social de las próximas semanas.