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Carrefour no quiere que compres más barato en otro supermercado: tiene todo tipo de ofertas para sus clientes hasta el 29 de noviembre, según la nota recogida en el resumen de ADSLZone y el folleto de Black Friday de la cadena.

La web oficial de Carrefour confirma que su campaña de Black Friday está activa entre el 19 y el 29 de noviembre, con promociones omnicanal que incluyen descuentos en electrónica, hogar y alimentación «hasta -60%» y cupones canjeables en secciones como jamones y bombones.

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En el supermercado, varias ofertas de catálogo aparecen marcadas como válidas «hasta el 29 de noviembre»: ejemplo de ello son descuentos con cupón canjeable en jamones (-20%) y precios destacados en productos frescos como el gambón a 8,89 €/kg, además de rebajas en pequeños electrodomésticos y muebles.

El folleto digital y las secciones Black Friday del sitio oficial muestran categorías con rebajas concretas: -30% en juguetes y bicicletas, -15% en televisores seleccionados y hasta -50% en muebles de dormitorio, todas ellas indicadas en el catálogo vigente entre el 19 y el 29 de noviembre.

Además de las rebajas directas, Carrefour promueve cupones y ofertas en formato «que vuelve» o cupón canjeable, lo que permite a los clientes obtener descuentos posteriores o retornar parte del importe en forma de cupón, una mecánica que la cadena ha usado en campañas anteriores y que aparece señalada en las secciones del Black Friday.

Si buscas productos concretos, el catálogo recoge promociones en electrónica (televisores y pequeños electrodomésticos), en hogar (colchones y muebles) y en alimentación (jamones, bombones y mariscos), con la indicación expresa de vigencia hasta el 29/11 en la página de Black Friday de Carrefour.

Los socios del Club Carrefour disponen además de ventajas como acumulación de ChequeAhorro y cupones exclusivos, según la información de servicios del propio portal.

Para comparar, estas promociones conviven en el calendario comercial con otras ofertas puntuales de la semana; en nuestra cobertura previa puede interesarte la oferta en aceite de oliva publicada esta misma semana y la rebaja de televisores como el Samsung TU65M80HAU a 499 €.

¿Qué debes revisar antes de comprar? Consulta las fechas de vigencia y el tipo de descuento: muchas rebajas se aplican en forma de cupón canjeable o requieren ser socio del Club Carrefour; otras son precios directos en tienda y online. La web oficial indica gastos de envío desde 0,99 € según condiciones y opciones de recogida en Drive.

En resumen: la campaña Black Friday de Carrefour, con catálogo y folletos activos hasta el 29 de noviembre, reúne descuentos amplios por secciones y combina precios directos con cupones canjeables y ventajas para socios.

Fuentes