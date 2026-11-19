Mostrar resumen Ocultar resumen
- Asistencia prevista y número de piezas en la muestra
- Exposición internacional: países de origen y especies más representadas
- Demostraciones en vivo, nombres internacionales y actividades formativas
- La experiencia del aficionado y la posición del bonsái español
- Fechas, ubicación exacta y programa resumido para visitantes
El Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila se transforma este fin de semana en un punto de encuentro para aficionados y especialistas del bonsái y el suiseki. La propuesta combina arte vivo, demostraciones en directo y un ambiente comercial que atrae a coleccionistas y curiosos por igual.
Asistencia prevista y número de piezas en la muestra
Organizadores y autoridades esperan un flujo cercano a 3.000 visitantes durante los dos días. La exposición reúne aproximadamente 130 ejemplares, muchos de ellos con décadas de historia.
Mercadona: implanta el modelo ‘Tienda 9’ con 59 tiendas previstas en 2026
Bonsái y suiseki en Ávila: 130 ejemplares, varios centenarios sorprenden
- Evento organizado por la Asociación del Bonsái Español (ABE).
- Inauguración con la presencia del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.
- Presidencia de la ABE a cargo de Juan Gómez.
Exposición internacional: países de origen y especies más representadas
Las piezas provienen de colecciones de varios países europeos. La muestra refleja la diversidad de estilos y procedencias del bonsái en la actualidad.
Procedencias destacadas
- España, con numerosos ejemplares locales.
- Portugal, Eslovenia, Lituania, Italia y Croacia.
Tipos de árboles presentes
- Pinos y sabinas.
- Olivos y acebuches.
- Arces, hayas e higueras.
- Granados y otros frutales.
Algunos árboles superan el siglo de vida y provienen de colecciones que han trabajado su mantenimiento durante generaciones. Esa trayectoria explica el valor artístico y técnico de las piezas.
Demostraciones en vivo, nombres internacionales y actividades formativas
El congreso ofrece sesiones prácticas con maestros que trabajan sobre ejemplares en directo. Los visitantes pueden ver técnicas de formación y estilizado.
- Maestros invitados procedentes de Japón, Eslovenia, Italia y España.
- Participación de expertos como Imai Chiharu, Luca Tamburello y David Benavente.
- Talleres de iniciación para quienes se acercan por primera vez.
- Conferencias y zona comercial con materiales y piezas a la venta.
Además, se celebra un concurso nacional cuya finalidad es seleccionar al representante español para el campeonato europeo. Las demostraciones permiten apreciar el estilo personal de cada maestro.
La experiencia del aficionado y la posición del bonsái español
El congreso atrae tanto a coleccionistas veteranos como a principiantes curiosos. La organización piensa en público diverso con actividades para distintos niveles.
El presidente de la ABE describe la afición como una práctica que engancha y como una vía de desconexión del estrés cotidiano. Muchos comienzan por curiosidad y terminan profundizando en técnicas y colecciones.
Sobre el rendimiento nacional, España aparece en posiciones destacadas dentro del circuito europeo. Los especialistas internacionales muestran interés por el nivel y la creatividad de los cultivadores españoles.
Fechas, ubicación exacta y programa resumido para visitantes
El congreso se celebra en sábado y domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila. La programación combina exposición y actividades paralelas.
- Exposición: cerca de 130 bonsáis y suiseki.
- Demostraciones: sesiones en directo con maestros internacionales.
- Concurso: certamen nacional con pase al europeo.
- Talleres: iniciación y cursos para distintos niveles.
- Zona comercial: venta de materiales y piezas.
La buena respuesta del público y las condiciones del recinto hacen pensar en la posibilidad de repetir la cita en Ávila en próximas ediciones. Juan Gómez ha valorado el atractivo de la ciudad y no descarta volver a organizar el evento allí.
Israel: presidente vota y urge alta participación en las legislativas
Traspaso integral de trenes a Cataluña: Junts celebra la dimisión de Puente