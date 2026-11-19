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El Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila se transforma este fin de semana en un punto de encuentro para aficionados y especialistas del bonsái y el suiseki. La propuesta combina arte vivo, demostraciones en directo y un ambiente comercial que atrae a coleccionistas y curiosos por igual.

Asistencia prevista y número de piezas en la muestra

Organizadores y autoridades esperan un flujo cercano a 3.000 visitantes durante los dos días. La exposición reúne aproximadamente 130 ejemplares, muchos de ellos con décadas de historia.

Se esperan alrededor de 3.000 visitantes durante los dos días del congreso.

Evento organizado por la Asociación del Bonsái Español (ABE) .

. Inauguración con la presencia del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera .

. Presidencia de la ABE a cargo de Juan Gómez.

Exposición internacional: países de origen y especies más representadas

Las piezas provienen de colecciones de varios países europeos. La muestra refleja la diversidad de estilos y procedencias del bonsái en la actualidad.

Procedencias destacadas

España , con numerosos ejemplares locales.

, con numerosos ejemplares locales. Portugal, Eslovenia, Lituania, Italia y Croacia.

Tipos de árboles presentes

Pinos y sabinas.

Olivos y acebuches.

Arces, hayas e higueras.

Granados y otros frutales.

Algunos árboles superan el siglo de vida y provienen de colecciones que han trabajado su mantenimiento durante generaciones. Esa trayectoria explica el valor artístico y técnico de las piezas.

Demostraciones en vivo, nombres internacionales y actividades formativas

El congreso ofrece sesiones prácticas con maestros que trabajan sobre ejemplares en directo. Los visitantes pueden ver técnicas de formación y estilizado.

Demostraciones en directo permiten ver técnicas avanzadas de formación y estilizado.

Maestros invitados procedentes de Japón, Eslovenia, Italia y España .

. Participación de expertos como Imai Chiharu, Luca Tamburello y David Benavente.

Talleres de iniciación para quienes se acercan por primera vez.

Conferencias y zona comercial con materiales y piezas a la venta.

Además, se celebra un concurso nacional cuya finalidad es seleccionar al representante español para el campeonato europeo. Las demostraciones permiten apreciar el estilo personal de cada maestro.

La experiencia del aficionado y la posición del bonsái español

El congreso atrae tanto a coleccionistas veteranos como a principiantes curiosos. La organización piensa en público diverso con actividades para distintos niveles.

El presidente de la ABE describe la afición como una práctica que engancha y como una vía de desconexión del estrés cotidiano. Muchos comienzan por curiosidad y terminan profundizando en técnicas y colecciones.

Sobre el rendimiento nacional, España aparece en posiciones destacadas dentro del circuito europeo. Los especialistas internacionales muestran interés por el nivel y la creatividad de los cultivadores españoles.

Fechas, ubicación exacta y programa resumido para visitantes

El congreso se celebra en sábado y domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila. La programación combina exposición y actividades paralelas.

Exposición: cerca de 130 bonsáis y suiseki.

cerca de 130 bonsáis y suiseki. Demostraciones: sesiones en directo con maestros internacionales.

sesiones en directo con maestros internacionales. Concurso: certamen nacional con pase al europeo.

certamen nacional con pase al europeo. Talleres: iniciación y cursos para distintos niveles.

iniciación y cursos para distintos niveles. Zona comercial: venta de materiales y piezas.

La buena respuesta del público y las condiciones del recinto hacen pensar en la posibilidad de repetir la cita en Ávila en próximas ediciones. Juan Gómez ha valorado el atractivo de la ciudad y no descarta volver a organizar el evento allí.